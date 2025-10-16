“Pogi Challenge”: Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του

23 χιλιόμετρα απαιτητικής ποδηλασίας με το HUAWEI WATCH GT 6   

"Pogi Challenge": Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του
HUAWEI WATCH GT 6 series: Η Δύναμη των πρωταθλητών

23 χιλιόμετρα ποδηλασίας στο Pogi Challenge, στην Σλοβενία με τον Tadej Pogačar

HUAWEI WATCH GT 6 series: Στην Σλοβενία με το “Pogi Challenge”

Ανάβαση στα 1.189 μέτρα και 23 χιλιόμετρα απαιτητικής ποδηλασίας με σύμμαχο το HUAWEI WATCH GT 6.

HUAWEI WATCH GT 6: Ποδηλασία ελίτ επιπέδου στον καρπό σας

Κατακτήστε κάθε διαδρομή με προηγμένες μετρήσεις οξυγόνου, εικονική προσομοίωση ισχύος και απαράμιλλη αυτονομία έως 21 μέρες.

Η Huawei είναι περήφανη που ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον τετραπλό πρωταθλητή του Tour de France, Tadej Pogačar, για το εντυπωσιακό “Pogi Challenge”, ένα μοναδικό ποδηλατικό event με τίτλο “Sklanca v klanc”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο μαγευτικό φόντο των Σλοβενικών Άλπεων. Ο αγώνας, περιορισμένος σε μόλις 1.189 συμμετέχοντες, κάλεσε ερασιτέχνες και επαγγελματίες ποδηλάτες να ξεπεράσουν τα όριά τους, με τη βοήθεια του πρωτοποριακού HUAWEI WATCH GT 6.

Η διοργάνωση, που ξεκίνησε από την πατρίδα του Pogačar κοντά στην Komenda, συμβολίζει τόσο το προσωπικό του ταξίδι όσο και την πλούσια ποδηλατική κουλτούρα της Σλοβενίας. Οι ποδηλάτες αντιμετώπισαν μια απαιτητική διαδρομή 23 χιλιομέτρων με υψομετρική διαφορά 1.189 μέτρων και μέση κλίση 7,6%, καθιστώντας την μία από τις πιο δύσκολες αναβάσεις της περιοχής. Η διαδρομή χωρίστηκε σε δύο τμήματα: το 9,1 km “Friendly Town Ride”, μέσα από τους δρόμους της παιδικής ηλικίας του Pogačar, και το 13,9 km “Pogačar Chase Segment”, όπου οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν πρώτοι και ο πρωταθλητής 10 λεπτά αργότερα για να τους προλάβει. Με το HUAWEI WATCH GT 6 να ηγείται, οι συμμετέχοντες δεν αγωνίστηκαν απλώς ενάντια σε έναν επαγγελματία αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Προηγμένες Τεχνολογίες για Απόδοση και Ασφάλεια

Το HUAWEI WATCH GT 6 προσφέρει επαγγελματικού επιπέδου δυνατότητες ποδηλασίας, σχεδιασμένες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ασφάλειας. Με λειτουργίες όπως εικονική προσομοίωση ισχύος (virtual power), παρακολούθηση υψομέτρου και προηγμένη μέτρηση καρδιακού ρυθμού και SpO₂, το smartwatch κρατά τον ποδηλάτη ενημερωμένο και σε πλήρη έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το σύστημα Sunflower Positioning System 2.0 προσφέρει ακρίβεια GPS διπλής συχνότητας και έξι δορυφορικών συστημάτων, κάνοντας κάθε πεταλιά να μετράει.

Αυτονομία που Σπάει Ρεκόρ

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του HUAWEI WATCH GT 6, ιδιαίτερα για τους λάτρεις των μεγάλων αποστάσεων, είναι η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια μπαταρίας. Με βελτιστοποιημένη ενεργειακή διαχείριση και αυξημένη πυκνότητα στις κυψέλες της μπαταρίας, το ρολόι προσφέρει έως 21 ημέρες αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση – αρκετή για να κατακτήσει κανείς το Pogi Challenge πάνω από μία φορά!

Η Huawei Εμπνέει την Προσωπική Υπέρβαση

Η Huawei θέλει να γίνει η έμπνευση για κάθε φίλο του αθλητισμού ώστε να μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Στον αγώνα συμμετείχαν εξέχοντες διεθνείς αθλητές και προσωπικότητες των social media, που ανέδειξαν σε πραγματικό χρόνο τις δυνατότητες του HUAWEI WATCH GT 6. «Η διοργάνωση αυτή αποτελεί φόρο τιμής στο πνεύμα της αυτοβελτίωσης που ενσαρκώνουν τόσο η Huawei όσο και ο Tadej Pogačar», δήλωσε εκπρόσωπος της Huawei. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε σε ποδηλάτες κάθε επιπέδου την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία ποδηλασίας, υποστηριζόμενοι από την πιο προηγμένη φορητή τεχνολογία μας.»

Το Pogi Challenge και το Όραμα ‘Now Is Yours’

Το Pogi Challenge είναι μια πλατφόρμα έκφρασης του οράματος της Huawei για την πρόσβαση από όλους σε υψηλές επιδόσεις. Η εταιρεία πρόσφατε παρουσίασε την νέα πρόταση της για το Brand στο motto “Now Is Yours”, ενισχύοντας τον διάλογο με τη νέα γενιά παγκοσμίως. Το μήνυμα αυτό βασίζεται στην ειλικρίνεια και τον σεβασμό προς όλους, δημιουργώντας πολιτισμική και συναισθηματική σύνδεση μέσω της τεχνολογίας που μπορεί να είναι ταυτόχρονα καινοτόμα και ανθρώπινη.

Σχετικά με τη Σειρά HUAWEI WATCH GT 6

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη γκάμα wearables υψηλών επιδόσεων της Huawei, σχεδιασμένη για αθλητές και λάτρεις της περιπέτειας. Με προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας, ακρίβεια GPS και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, τα ρολόγια της σειράς GT 6 ενδυναμώνουν κάθε χρήστη να εξερευνά περισσότερο και να προπονείται πιο έξυπνα.

