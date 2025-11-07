Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

Το Google Maps αναβαθμίζεται συνολικά

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι χάρτες της Google αλλάζουν ριζικά χάρη στο Gemini AI, το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας και περνούν στο επόμενο επίπεδο. Η εφαρμογή γίνεται πιο «ανθρώπινη» και καταλαβαίνει καλύτερα πώς κινούμαστε στον πραγματικό κόσμο.

Πλέον, αντί να ακούτε το ψυχρό μήνυμα «σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά», η εφαρμογή θα λέει «στρίψτε αριστερά στο πρατήριο καυσίμων» ή «δεξιά μετά την καφετέρια». Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγίες γίνονται πιο φυσικές και πρακτικές.

Η αναβάθμιση φέρνει επίσης πιο «έξυπνες» φωνητικές λειτουργίες. Μπορείτε να μιλήσετε στο Maps χωρίς να αγγίξετε το κινητό, να ζητήσετε εύρεση του κοντινότερου φορτιστή εάν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή το κοντινότερο πρατήριο καυσίμων εάν κινείστε με βενζίνη ή πετρέλαιο, να ελέγξετε την κίνηση ή να στείλετε στους φίλους σας πού βρίσκεστε σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε το Google Calendar, οι διαδρομές σας συγχρονίζονται αυτόματα με τα ραντεβού και τις συναντήσεις σας.

Με τη βοήθεια του Google Lens, αρκεί να στρέψετε την κάμερα σε ένα σημείο και θα μάθετε τι είναι αυτό που βλέπετε ακριβώς, πόσο δημοφιλές θεωρείται και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτό.

Οι νέες λειτουργίες έχουν ήδη αρχίσει να διατίθενται σε Android και iOS στις Ηνωμένες Πολιτείες και σύντομα αναμένονται να φτάσουν και στον υπόλοιπο κόσμο.

