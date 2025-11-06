Το Google Maps αποκτά μία χρήσιμη λειτουργία - Τέλος το «στρίψτε σε 150μ»

Όσοι υποφέρετε από τις οδηγίες του Google Maps τώρα θα έχετε πιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις

Το Google Maps αποκτά μία χρήσιμη λειτουργία - Τέλος το «στρίψτε σε 150μ»
Μία νέα λειτουργία θα ενσωματωθεί στο Google Maps, χρήσιμη κυρίως σε οδηγούς, αλλά και σε όσους έχουν κακή αίσθηση προσανατολισμού.

Το AI chatbot Gemini της Google τις επόμενες εβδομάδες θα ενσωματωθεί στο Maps, το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί εξ ολοκλήρου με φωνητικές εντολές, ενώ επιπλέον για εκείνους που έχουν προβλήματα προσανατολισμού η πλοήγηση θα περιλαμβάνει αναγνωρίσιμα κτήρια.

Έτσι, οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν το Gemini ενώ οδηγούν πού βρίσκεται το πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων, πώς μπορούν να κάνουν μια παράκαμψη, πού υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης ή σημεία φόρτισης ή ακόμα και: «Οδήγησέ με σε ένα φθηνό εστιατόριο».

Η Google δηλώνει επίσης ότι θα διευκολύνει την αναφορά κυκλοφοριακών προβλημάτων. «Απλά πείτε "Βλέπω ένα ατύχημα", "Φαίνεται ότι υπάρχει πλημμύρα πιο κάτω" ή "Προσέξτε την κυκλοφοριακή συμφόρηση".

Οι ταξιδιώτες με σχετικά κακή αίσθηση προσανατολισμού, που δυσκολεύονται με τις τρέχουσες οδηγίες της Google, όπως «στρίψτε δεξιά σε 150 μέτρα», επειδή δεν μπορούν να εκτιμήσουν σωστά την απόσταση, μπορούν να χαίρονται. Η εταιρία θα επικεντρωθεί στη «φυσική πλοήγηση».

Δηλαδή πλοήγηση με βάση αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς. Αντί να ακούτε τον αριθμό των μέτρων, λαμβάνετε οδηγίες όπως: «Στρίψτε αριστερά στη γωνία όπου βρίσκεται ο φούρνος (όνομα) » ή «Στρίψτε δεξιά μετά το εστιατόριο (όνομα)».

