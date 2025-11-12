Γεωμαγνητική καταιγίδα χτυπάει τη Γη: Φόβοι για την «κανιβαλική CME» - Διαταραχές σε επικοινωνίες

Η ηλιακή έκλαμψη της Τρίτης αναγνωρίστηκε ως η μεγαλύτερη του 2025 - Τι θα συμβεί αν οι δύο γεωμαγνητικές καταιγίδες συγχωνευθούν

Γεωμαγνητική καταιγίδα χτυπάει τη Γη: Φόβοι για την «κανιβαλική CME» - Διαταραχές σε επικοινωνίες
Φωτ. NASA
«Κύμα» γεωμαγνητικών καταιγίδων δέχεται η Γη, με τη μία από αυτές που αναμένεται σήμερα να φτάνει στο επίπεδο G4 της κλίμακας NOAA, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις.

Το G4 είναι η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία, ικανή να προκαλέσει εκτεταμένες τεχνολογικές επιπτώσεις, και η προειδοποίηση ανέφερε την πιθανότητα τα επίπεδα να είναι ακόμη υψηλότερα.

Το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού των ΗΠΑ (SWPC) ανέφερε ότι ορισμένα ηλεκτρικά δίκτυα ενδέχεται να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας, τα διαστημικά σκάφη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένη αντίσταση ή επιφανειακή φόρτιση, ενώ τα ραδιοσήματα υψηλής συχνότητας ενδέχεται να είναι ασταθή ή να διακοπούν για ώρες.

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν από την καταιγίδα, καθώς η ηλιακή δραστηριότητα μπορεί να παρεμβληθεί στα δορυφορικά σήματα, να διαταράξει τη λειτουργία του GPS ή να προκαλέσει σύντομες διακοπές ρεύματος στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση των υπηρεσιών, διακοπή κλήσεων ή προσωρινή απώλεια κάλυψης σε ορισμένες περιοχές.

Οι ισχυρότερες επιπτώσεις αναμένονται σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους του Καναδά, της Αλάσκας, της Βόρειας Ευρώπης, της Σκανδιναβίας και τμημάτων της Ρωσίας.

Ωστόσο, τα σέλας, τα προβλήματα με τους δορυφόρους και οι διακοπές ρεύματος ενδέχεται να επεκταθούν σε περιοχές μεσαίου γεωγραφικού πλάτους, όπως το βόρειο τμήμα των ΗΠΑ και η Κεντρική Ευρώπη.

Οι προειδοποιήσεις για καταιγίδες, που κυμαίνονται από μέτριες έως σοβαρές για τις επόμενες ημέρες, προκαλούνται από εκρήξεις στεμματικής μάζας (CME), μαζικές εκρήξεις ηλιακού πλάσματος και μαγνητικών πεδίων που ξέσπασαν από τον ήλιο στις 9 Νοεμβρίου.

Ο κατάλογος προειδοποιήσεων του SWPC περιλαμβάνει μια μέτρια G2 (χθες Τρίτη), ακολουθούμενη από μια G4 σήμερα Τετάρτη και μια ισχυρή G3 αναμένεται αύριο Πέμπτη.

Οι δύο ισχυρές CME που κατευθύνονται προς τη Γη δεν είναι συνηθισμένες ηλιακές εκρήξεις, αλλά είναι γνωστές ως «Cannibal CME».

Ο Tony Phillips του spaceweather.com είπε: «Ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες είναι πιθανές στις 12 Νοεμβρίου, όταν δύο CME αναμένεται να χτυπήσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης. Στην πραγματικότητα, τα δύο σύννεφα καταιγίδας θα μπορούσαν να συγχωνευθούν και να σχηματίσουν μια ισχυρή «κανιβαλική CME».

«Οι κανιβαλικές CME περιέχουν κρουστικά κύματα και ενισχυμένα μαγνητικά πεδία που συμβάλλουν σημαντικά στην πρόκληση και ενίσχυση γεωμαγνητικών καταιγίδων.
«Την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, στις 15 Απριλίου 2025, προκάλεσε μια σοβαρή καταιγίδα κατηγορίας G4 με σέλας να παρατηρείται μέχρι και τη νότια Γαλλία».

Η ηλιακή έκλαμψη που ξέσπασε νωρίς την Τρίτη αναγνωρίστηκε ως η μεγαλύτερη του 2025.

Επιστήμονας διαστημικής Steph Yardley περιέγραψε τη ηλιακή δραστηριότητα ως «όχι πολύ συνηθισμένη», σημειώνοντας ότι αυτά τα εξαιρετικά ενεργητικά σωματίδια από τον ήλιο είναι τόσο ισχυρά που μπορούν να τα ανιχνεύσουν οι ανιχνευτές που βρίσκονται στο έδαφος. «Έχουν καταγραφεί 75 από το 1942», έγραψε στο X.

Αυτή η έκλαμψη προήλθε από την ηλιακή κηλίδα AR4274, η οποία ήταν ιδιαίτερα ενεργή τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας δύο άλλες σημαντικές εκλάμψεις στις 9 και 10 Νοεμβρίου.

Οι ηλιακές κηλίδες είναι προσωρινές, πιο σκοτεινές περιοχές στην επιφάνεια του ήλιου που είναι πιο ψυχρές από τις γύρω περιοχές.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι τα υψηλής ενέργειας σωματίδια από τον ήλιο προκαλούν συναγερμούς ακτινοβολίας.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα σε πτήσεις σε μεγάλο υψόμετρο πάνω από τους πόλους ενδέχεται να εκτεθούν σε ελαφρώς αυξημένη ακτινοβολία. Οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, ειδικά εκείνοι που πετούν πάνω από τους πόλους, είναι ευάλωτοι σε προσωρινές ηλεκτρικές διαταραχές.

