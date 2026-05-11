Ο CEO της Airbnb, προειδοποιεί: Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα επιβιώσουν της τεχνητής νοημοσύνης

Snapshot Ο CEO της Airbnb, Brian Chesky, προειδοποιεί ότι οι εργαζόμενοι που δεν προσαρμόζονται στην τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επιβιώσουν στην αγορά εργασίας.

Οι καθαρά διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού και οι άκαμπτοι εργαζόμενοι θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι διευθυντές πρέπει να υιοθετήσουν υβριδικό ρόλο, συνδυάζοντας τεχνικές δεξιότητες και άμεση σύνδεση με το προϊόν, αντί να επικεντρώνονται μόνο στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Η προσαρμογή και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι κρίσιμες για την επιτυχία, ενώ η ανάπτυξη νοοτροπίας μάθησης θεωρείται απαραίτητη.

Ο Chesky αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Airbnb και υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες που αντιστέκονται στην αλλαγή θα υποστούν αναστάτωση.

Δεν είναι λίγες φορές που ηγέτες της τεχνολογίας προειδοποιούν για τη φρενήρη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, και τους κινδύνους που ελλοχεύει.

Ωστόσο, μία νέα διάσταση δίνει ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του γίγαντα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης Airbnb, Brian Chesky, επισημαίνοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επαγγελματίες δεν είναι η ίδια η τεχνολογία αλλά η άρνησή τους να εξελιχθούν παράλληλα με αυτήν.

Και κατά την άποψή του, υπάρχουν δύο είδη εργαζομένων που «δεν θα επιβιώσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Οι δύο κατηγορίες ανθρώπων που δεν θα προσαρμοστούν στην τεχνητή νοημοσύνη είναι οι καθαρά διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού και εκείνοι που είναι άκαμπτοι και δεν θέλουν να αλλάξουν και να εξελιχθούν», δήλωσε πρόσφατα ο Chesky στο podcast «Invest Like The Best»

Αν και εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον, σημείωσε ότι η προσαρμογή είναι το κλειδί για την επιτυχία. Εξήγησε ότι, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις δομές των εταιρειών και τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι εκτελούν τις εργασίες τους, οι διευθυντές πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα εποχή.

Και αναφέρθηκε ειδικά στους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού — πλέον, κάθε ανώτερος υπάλληλος θα πρέπει να είναι ένας «υβριδικός διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού» ή «διευθυντής IC» (ατομικός συνεργάτης) για να επιτύχει. Αυτό σημαίνει ότι οι προϊστάμενοι θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο τεχνική προσέγγιση και να διατηρήσουν μια σύνδεση με το τελικό προϊόν, αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ηγεσία της ομάδας.

«Δεν νομίζω ότι οι διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού θα έχουν καμία αξία στο μέλλον. Όταν αναφέρομαι στους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού, εννοώ άτομα που διαχειρίζονται μόνο ανθρώπους», συνέχισε ο Chesky. «Δεν μπορείς απλώς να είσαι ένας τέτοιος διευθυντής που λειτουργεί ως ψυχολόγος των ανθρώπων και απλώς κάνεις συναντήσεις και ατομικές συνομιλίες.»

Ο Chesky είπε ότι είναι καλό να χτίζεις σχέσεις με το προσωπικό, όμως, πλέον, η απλή εποπτεία των ανθρώπων δεν αρκεί — το ζητούμενο είναι η διαχείριση των εργαζομένων μέσα από την εργασία. Και οποιοσδήποτε απλός εργαζόμενος πιστεύει ότι μπορεί να αποφύγει τη νέα τεχνολογία δεν θα έχει πιο εύκολη ζωή ούτε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προέβλεψε ο Chesky.

Ευτυχώς, είπε ο CEO, είναι απίστευτα εύκολο να κατακτήσει κανείς τα εργαλεία και να συμβαδίσει με την εποχή, αρκεί οι επαγγελματίες να έχουν μια «νοοτροπία ανάπτυξης». Και αυτό το συναίσθημα απηχεί μια σειρά από ηγέτες της τεχνολογίας που λένε στους ανήσυχους εργαζόμενους ότι τα chatbots και οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πάρουν τις δουλειές τους — αλλά κάποιος που αξιοποιεί το λογισμικό θα το κάνει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Chesky και άλλοι ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου επιμένουν στη σημασία της προσαρμογής σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbnb έχει δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρείας βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, η αξία της οποίας ανέρχεται στα 84,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Από επιχειρηματική άποψη, πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στην Airbnb», δήλωσε ο Chesky στο CNBC σε συνέντευξη νωρίτερα φέτος. «Οι εταιρείες που καθοδηγούνται από τους ιδρυτές τους και οι εταιρείες που είναι έτοιμες να αλλάξουν και να μετασχηματιστούν είναι αυτές που θα επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι όλοι αλλάζουν», συνέχισε. «Και αν δεν αλλάξετε, θα υποστείτε αναστάτωση.»