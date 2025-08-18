Η «Τρύπα του Όρνιου»: Μυστικά 556 μέτρων κάτω από την Αστράκα που αποκάλυψαν οι σπηλαιολόγοι

Για πρώτη φορά η εξερεύνηση πραγματοποιήθηκε αμιγώς από ελληνική ομάδα, εστιάζοντας τόσο στην ανάδειξη όσο και στην προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς της περιοχής

Η «Τρύπα του Όρνιου»: Μυστικά 556 μέτρων κάτω από την Αστράκα που αποκάλυψαν οι σπηλαιολόγοι
Μία μοναδική αποστολή στην Τύμφη ολοκλήρωσε η ελληνική σπηλαιολογική ομάδα «ΥΠόΚΟΣΜΟΣ». Μία αποστολή που αποκαλύπτει τα μυστικά του βαθύτερου σπηλαίου, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού Βίκου- Αώου στην Ήπειρο.

Είκοσι ένα χρόνια μετά την τελευταία σπηλαιολογική εξερεύνηση, η ομάδα φέρνει στο φως πλούσιο υλικό για την «Τρύπα του Όρνιου» που αποτελεί το βαθύτερο σπήλαιο της Βόρειας Ελλάδας και το δεύτερο βαθύτερο της ηπειρωτικής χώρας.

Η αποστολή είχε τρία στάδια:

  • Διερευνητική αποστολή: 4 Μαΐου 2025
  • Προαποστολή: 6-9 Ιουνίου 2025
  • Κύρια αποστολή: 27 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2025

Για πρώτη φορά η εξερεύνηση πραγματοποιήθηκε αμιγώς από ελληνική ομάδα, εστιάζοντας τόσο στην ανάδειξη όσο και στην προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το σπήλαιο και η μοναδικότητά του

Η Τρύπα του Όρνιου βρίσκεται εντός του φαραγγιού του Βαθύλακκου στο οροπέδιο της Αστράκας, σε υψόμετρο 1.580 μέτρων. Το σπήλαιο ξεχωρίζει για τα εξής:

  • Μοναδική είσοδος: 72 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του φαραγγιού, με πρόσβαση μόνο μέσω σχοινιών.
  • Σύνδεση με άλλα φαράγγια: Η κατάβαση οδηγεί στην ένωση με το φαράγγι του Βίκου.
  • Σπάνιες γεωλογικές μορφές: Εναλλαγές κατακόρυφων καταβάσεων με μαιάνδρους και στενώματα, όπου εμφανίζονται συχνά λάσπη και σταγονορροή.
  • Φωλιά μεγάλου πτηνού: Η ομάδα εντόπισε για πρώτη φορά φωλιά που κατασκευάστηκε από κλαδιά μέσα στο σπήλαιο.
  • Εξαιρετικά βάθη: Το σπήλαιο φτάνει συνολικά τα -556 μέτρα, με πολυάριθμους μαιάνδρους και καταβάσεις.

Κατά την εξερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν 1100 μέτρα σχοινιών, πάνω από 130 μεταλλικά στοιχεία στερέωσης, ενώ αξιοποιήθηκαν και παλαιότερες υποδομές από τη γαλλική αποστολή.

tripa orniou

Η Αστράκα: Ένας φυσικός θησαυρός

Το οροπέδιο της Αστράκας είναι μέρος του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου και της Περιφέρειας Ηπείρου, προσφέροντας μοναδικά τοπία και βαθιά κατακόρυφα σπήλαια άνω των 400 μέτρων. Το δίκτυο των σπηλαίων συνδέεται με σημαντικά φαράγγια, όπως το Βίκου και το Μέγα Λάκκο.

Η περιοχή προστατεύεται από το Natura 2000 και διαχειρίζεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου, ενώ η αποστολή τόνισε τη σημασία της προστασίας της άγριας φύσης.

tripa orniou

Η εμπειρία της αποστολής

Η κατασκήνωση της ομάδας στήθηκε σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, σε απόσταση 12 χλμ από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων. Η μεταφορά υλικών έγινε με μουλάρια, ενώ μια πηγή νερού και μια μικρή καλύβα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της αποστολής.

Η κατάβαση στο σπήλαιο απαιτούσε τεχνητή αναρρίχηση, εναλλαγές στενών περασμάτων και προσεκτική χαρτογράφηση των μαιάνδρων. Η θερμοκρασία στα -157 μέτρα μετρήθηκε στους 7,8°C, ενώ η έλλειψη μεγάλης ροής νερού δημιούργησε προκλήσεις στην εξερεύνηση.

Γιατί αυτή η αποστολή είναι σημαντική

Η Τρύπα του Όρνιου δεν είναι απλά ένα σπήλαιο· αποτελεί ζωντανό εργαστήριο γεωλογίας και περιβαλλοντικής μελέτης. Μέσα από την αποστολή:

  • Προάγεται η επιστημονική γνώση για τα ελληνικά βάραθρα.
  • Τονίζεται η σημασία της προστασίας των Natura 2000 περιοχών.
  • Προβάλλεται η ελληνική σπηλαιολογική πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο.

Όπως δηλώνει η ομάδα ΥΠόΚΟΣΜΟΣ «στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε την γεωλογική μας κληρονομιά, μέσα από την εξερεύνηση και τη μελέτη των υπόγειων καρστικών μορφών.»

Δείτε το βίντεο της αποστολής εδώ:

Πηγή: Epiruspost.gr

