Πήλιο: Ο καλύτερος προορισμός για το φθινόπωρο – Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την παράδοση

Το φθινόπωρο στο Πήλιο είναι η εποχή των θαυμάτων. Το φύλλωμα στα δέντρα, οι καστανιές, τα μανιτάρια που ξεφυτρώνουν ξαφνικά στο δάσος και οι ελαιώνες γεμίζουν κόσμο και φωνές συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό.

Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και περνάμε στην εποχή που είναι ιδανική για μακρινούς περιπάτους και μία κούπα τσάι του βουνού.

Δεν υπάρχει καλύτερη εποχή για βόλτες στα μονοπάτια του Πηλίου από το φθινόπωρο. Οι χρυσοκόκκινες αποχρώσεις στις πλαγιές του βουνού πλάθουν μία αξέχαστη εικόνα για τον ταξιδιώτη και οι δροσερές θερμοκρασίες δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για περπάτημα.

Δοκιμάστε το μονοπάτι από τη Δράκεια στον Άγιο Λαυρέντιο, από τα Χάνια στη Ζαγορά ή από τη Βυζίτσα στις Πινακάτες για να απολαύσετε τα φθινοπωρινά χρώματα.

Η καλύτερη εποχή για να δείτε τα χρώματα του φθινοπώρου στο Πήλιο είναι γύρω στα τέλη του Οκτώβρη μέχρι και τα μέσα Νοέμβρη, όταν τα φύλλα στις οξιές, τις δρυς και τις αγριόλευκες παίρνουν άπειρες αποχρώσεις του πορτοκαλί. Οι τελευταίες μέρες της ζωής των φύλλων είναι γεμάτες φως και χρώμα.

Μόλις έρθει ο Οκτώβριος, αναζητήστε στον Βόλο τους καστανάδες. Ανάβουν φωτιά στις γωνίες κεντρικών δρόμων και ψήνουν τα πιο νόστιμα και γυαλιστερά πηλιορείτικα κάστανα.

Πριν φύγετε από το Πήλιο, αγοράστε τα μεγάλα κάστανα, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε όλα τα χωριά.

Για τους λάτρεις της θάλασσας, πάντως, τα νερά του Παγασητικού παραμένουν ζεστά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Ακόμη και τον Νοέμβριο, κάποιες μέρες είναι ιδανικές για κολύμπι. Οι σαλούφες του Αυγούστου μάς αποχαιρετούν μόλις καταφτάνει το φθινόπωρο και οι παραλίες είναι ήσυχες και καθαρές.