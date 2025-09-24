Σέριφος: Το νησί που μαγεύει με την απλότητά του - Γαλήνη και κυκλαδίτικη ομορφιά

Τα σπίτια της Χώρας της Σερίφου «σκαρφαλώνουν» στην κορυφή ενός λόφου

Είναι νησί των Κυκλάδων, κρύβει μια άγρια, αυθεντική ομορφιά, αιχμαλωτίζει τους επισκέπτες και ο χρόνος κυλά με τους ρυθμούς του ανέμου και της θάλασσας. Ο λόγος για την ήρεμη Σέριφο.

Η Χώρα της Σερίφου, σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός λόφου, είναι ένα πραγματικό κόσμημα. Τα κάτασπρα σπιτάκια, σφιχταγκαλιασμένα μεταξύ τους, σχηματίζουν έναν λαβύρινθο από σοκάκια που καταλήγουν στην κορυφή, όπου το κάστρο προσφέρει μια πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Η εικόνα αυτή, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, είναι απλά μαγευτική.

Οι παραλίες της Σερίφου είναι ο παράδεισος για κάθε επισκέπτη. Από την κοσμοπολίτικη Ψιλή Άμμο με τα χρυσά νερά, μέχρι τη γαλήνια Βαγιά, τη Λία, την απάνεμη Γάνεμα και τη διάσημη παραλία της Συκαμιάς, κάθε παραλία είναι μοναδική. Τα κρυστάλλινα νερά και η ηρεμία που προσφέρουν, δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης χαλάρωσης.

Απλές και ήρεμες οι παραλίες της Σερίφου Αρχείου - Eurokinissi

Το νησί όμως δεν είναι μόνο οι παραλίες του. Είναι και οι γεύσεις του. Από τα φρέσκα ψάρια στις ταβέρνες του Λιβαδιού, μέχρι το ντόπιο τυρί και την παραδοσιακή ρεβυθάδα, η σεριφιώτικη κουζίνα είναι απλή και νόστιμη.

Η Σέριφος περιμένει τον επισκέπτη να την ανακαλύψει, να περπατήσει στα μονοπάτια της και να νιώσει την απλότητα που κοντά στη φύση.

Διαβάστε επίσης