Με high-tech καθίσματα και πολυτελή γεύματα: Αυτή είναι η καλύτερη οικονομική θέση αεροπλάνου
Οικονομία, άνεση και πολυτέλεια προσφέρει στους πελάτες της μια αεροπορική εταιρεία.
Η οικονομική θέση των αεροπορικών εταιρειών συνήθως δεν συνδέεται με την πολυτέλεια και την άνεση. Ωστόσο, κάποιες εταιρείες προσφέρουν μια εμπειρία που ξεπερνά τις προσδοκίες.
Η καλύτερη οικονομική θέση στον κόσμο αποκαλύφθηκε και διαθέτει καθίσματα υψηλής τεχνολογίας και γεύματα εμπνευσμένα από τη Michelin.
