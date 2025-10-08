Το νησί-παράδεισος όπου επιτρέπονται αυστηρά έως 400 άτομα
Στο νησί Λορντ Χάου της Αυστραλίας μπορούν να μείνουν μόλις 400 άτομα
Μακριά από τον μαζικό τουρισμό και τα πολυσύχναστα θέρετρα, υπάρχει ένα νησί που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Το Λορντ Χάου (Lord Howe Island), 600 χιλιόμετρα από την ανατολική ακτή της Αυστραλίας, είναι ένας τόπος όπου η ηρεμία, η φύση και η ισορροπία παραμένουν σταθερές.
