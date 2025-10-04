Καθώς το φθινόπωρο «ντύνει» την ελληνική ύπαιθρο με ζεστά χρώματα και αρώματα, η Καστάνιτσα, ένα από τα παλαιότερα τσακωνοχώρια της Αρκαδίας, αποτελεί ιδανικό προορισμό για μία σύντομη αλλά μαγευτική απόδραση.

Χτισμένη στις πλαγιές του Πάρνωνα, σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων, η Καστάνιτσα ξεχωρίζει για την αυθεντική αρχιτεκτονική της, τα πέτρινα σπίτια με τις λευκές σκεπές και τα στενά καλντερίμια της.

Το φθινόπωρο είναι ίσως η ομορφότερη εποχή για να την επισκεφθεί κανείς.

Τα κάστανα, που έδωσαν και το όνομά τους στο χωριό, ωριμάζουν και πρωταγωνιστούν σε γιορτές, γεύσεις και τοπικά προϊόντα.

Η Γιορτή του Κάστανου, που πραγματοποιείται κάθε Οκτώβρη, συγκεντρώνει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και προσφέρει την ευκαιρία να δοκιμάσει κανείς παραδοσιακές συνταγές, όπως κάστανα βραστά, γλυκά του κουταλιού και τοπικά φαγητά.

Οι περιπατητικές διαδρομές μέσα στο δάσος, με τα πολύχρωμα φύλλα και την ομίχλη να δημιουργούν μυστηριακή ατμόσφαιρα, είναι πραγματικά μαγευτικές. Η ηρεμία, η φύση και η φιλοξενία των κατοίκων καθιστούν την Καστάνιτσα μία αυθεντική εμπειρία φθινοπωρινής Ελλάδας, ιδανική για όσους αναζητούν χαλάρωση, παράδοση και φυσική ομορφιά.