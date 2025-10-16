Απόδραση στο Πήλιο: Χρώματα, αρώματα και γεύσεις φθινοπώρου στις Μηλιές

Οι Μηλιές, ένα από τα ομορφότερα χωριά του Πηλίου, μεταμορφώνονται το φθινόπωρο σε έναν πραγματικό πίνακα ζωγραφικής.

Τα φύλλα των πλατανιών, των καστανιών και των μηλιών ντύνονται με αποχρώσεις του κόκκινου, του χρυσού και του πορτοκαλί, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Ο καθαρός, δροσερός αέρας και το άρωμα της υγρής φύσης σε προσκαλούν να εξερευνήσεις κάθε γωνιά του χωριού.

Ο παραδοσιακός οικισμός με τα πετρόκτιστα αρχοντικά, τα καλντερίμια και τις ανθισμένες αυλές διατηρεί αυθεντική πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και μια αίσθηση ηρεμίας που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού.

Η κεντρική πλατεία με τον επιβλητικό πλάτανο, η ιστορική βιβλιοθήκη και η εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών είναι μόνο μερικά από τα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθεί κανείς.

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για πεζοπορία στα μονοπάτια που οδηγούν μέσα από δάση και ρεματιές, με θέα προς το Αιγαίο και φυσικά, δεν λείπουν τα τοπικά εδέσματα: Ζεστό τσίπουρο, πίτες, κάστανα και παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού.