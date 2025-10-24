Όλες οι προτάσεις για το Σαββατοκύριακο στο Ρέθυμνο - Τι να κάνετε και πού να πάτε
Από τη Φορτέτζα και το Ενετικό Λιμάνι, μέχρι εκθέσεις και εκδρομές, σας παρουσιάζουμε τις καλύτερες επιλογές
Το Σαββατοκύριακο στο Ρέθυμνο Κρήτης (25-26 Οκτωβρίου 2025) προσφέρει πληθώρα επιλογών, τόσο μέσα στην πόλη, όσο και στην ενδοχώρα του νομού. Η πόλη, μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της χώρας, προσκαλεί τους επισκέπτες για βόλτες στην Παλιά Πόλη και τον παραδοσιακό οικισμό, ενώ παράλληλα υπάρχουν και αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις.
