Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς από νωρίς

Μερικά παιδιά μιλούν αργότερα από άλλα και, σε πολλές περιπτώσεις, φυσικά τα καταφέρνουν μια χαρά. Αλλά για κάποια, η δυσκολία είναι βαθύτερη.

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) είναι μια πάθηση που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά κατανοούν και χρησιμοποιούν τη γλώσσα και, συχνά, περνάει απαρατήρητη στα αρχικά της στάδια.

Η πρόκληση για τους γονείς είναι να γνωρίζουν πότε μια καθυστέρηση είναι προσωρινή και πότε μπορεί να σηματοδοτεί κάτι πιο επίμονο.

Τι είναι η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή;

Η ΑΓΔ είναι μια μακροχρόνια δυσκολία με τη γλώσσα που δεν μπορεί να εξηγηθεί από προβλήματα ακοής, νοητική υστέρηση ή νευρολογική ασθένεια. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επεξεργάζονται τη γλώσσα, εκφράζονται και κατανοούν τι λένε οι άλλοι.

Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να ακούει λέξεις καθαρά, αλλά να δυσκολεύεται να τις κατανοήσει ή να ανταποκριθεί κατάλληλα. Επειδή η γλώσσα είναι κεντρικής σημασίας για την μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση, αυτές οι δυσκολίες μπορούν να γίνουν πιο αισθητές καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.

Ποια είναι τα πρώιμα σημάδια που πρέπει να παρατηρήσουν οι γονείς;

Τα πρώιμα σημάδια εμφανίζονται συχνά σταδιακά και μπορεί εύκολα να παραβλεφθούν. Ένα νήπιο με ΑΓΔ μπορεί να χρησιμοποιεί λιγότερες λέξεις από το αναμενόμενο ή να βασίζεται περισσότερο σε χειρονομίες παρά σε ομιλία. Καθώς η γλώσσα αναπτύσσεται, οι διαφορές μπορούν να γίνουν πιο σαφείς.

Οι γονείς μπορεί να παρατηρήσουν ότι το παιδί τους δυσκολεύεται να ακολουθήσει απλές οδηγίες ή να συνδυάσει λέξεις σε προτάσεις ή φαίνεται να καταλαβαίνει λιγότερα από τους συνομηλίκους του. Μερικά παιδιά απογοητεύονται όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν, ενώ άλλα μπορεί να αποσυρθούν εντελώς από τη συζήτηση.

Το βασικό μοτίβο δεν είναι απλώς η καθυστέρηση, αλλά η συνεχής δυσκολία τόσο στην κατανόηση όσο και στην έκφραση της γλώσσας.

Πώς επηρεάζει η ΑΓΔ τα παιδιά με την πάροδο του χρόνου;

Καθώς τα παιδιά μπαίνουν στο σχολείο, ο αντίκτυπος της ΑΓΔ συχνά γίνεται πιο εμφανής. Η γλώσσα είναι το θεμέλιο για την ανάγνωση, τη γραφή και την μάθηση στην τάξη, επομένως οι δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα μπορούν να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή πρόοδο.

Τα παιδιά με ΑΓΔ μπορεί να δυσκολεύονται να:

Κατανοήσουν μαθήματα ή οδηγίες

Εκφράσουν ιδέες με σαφήνεια

Χτίσουν σχέσεις με συνομηλίκους τους

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση και τη συναισθηματική ευεξία, ειδικά εάν το παιδί αισθάνεται ότι διαρκώς παρεξηγείται σε αυτά που θέλει να επικοινωνήσει.

Γιατί η ΑΓΔ συχνά παραβλέπεται στην πρώιμη παιδική ηλικία;

Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι η γλωσσική ανάπτυξη ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των παιδιών. Κάποιοι είναι εκ φύσεως πιο ήσυχοι ή αναπτύσσουν την ομιλία τους αργότερα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικής διακύμανσης και διαταραχής.

Επιπλέον, η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή δεν έχει ορατά σημάδια. Τα παιδιά μπορεί να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως η επανάληψη φράσεων ή η αποφυγή σύνθετων προτάσεων, οι οποίες μπορούν να «συγκαλύψουν» το πρόβλημα στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ανησυχίες μερικές φορές απορρίπτονται ως κάτι που το παιδί θα «ξεπεράσει».

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς εάν ανησυχούν;

Εάν κάτι στην επικοινωνία ενός παιδιού μοιάζει συνεχώς λάθος, είναι σημαντικό να ενεργήσετε νωρίς αντί να περιμένετε να «φτιάξει» από μόνο του.

Η συζήτηση με έναν παιδίατρο είναι συνήθως το πρώτο βήμα, ακολουθούμενη από παραπομπή σε έναν ειδικό ομιλίας και γλώσσας, εάν χρειάζεται. Μια έγκαιρη αξιολόγηση μπορεί να διευκρινίσει εάν το παιδί απλώς αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό ή χρειάζεται στοχευμένη υποστήριξη.

Η έγκαιρη παρέμβαση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η υποστήριξη, τόσο πιο εύκολο είναι να ενισχυθούν οι γλωσσικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης.

Πώς αντιμετωπίζεται η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή;

Η θεραπεία επικεντρώνεται στο να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει γλωσσικές δεξιότητες με δομημένο και υποστηρικτικό τρόπο. Η λογοθεραπεία είναι η κύρια προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε παιδιού.

Οι γονείς παίζουν επίσης κεντρικό ρόλο. Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις, όπως η ομιλία, το διάβασμα και η ενθάρρυνση της συζήτησης, μπορούν να ενισχύσουν όσα μαθαίνει το παιδί στη θεραπεία. Μικρές, συνεπείς προσπάθειες συχνά κάνουν μια ουσιαστική διαφορά με την πάροδο του χρόνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ΑΓΔ και του αυτισμού;

Μπορεί να επικαλύπτονται στις δυσκολίες επικοινωνίας, αλλά είναι διαφορετικές καταστάσεις. Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή επηρεάζει κυρίως τις γλωσσικές δεξιότητες, ενώ ο αυτισμός περιλαμβάνει επίσης διαφορές στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συμπεριφορά και τα πρότυπα επικοινωνίας γενικότερα. Απαιτείται μια εξειδικευμένη αξιολόγηση για τη διάκριση μεταξύ τους.

Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να είναι οι πρώτοι που θα εντοπίσουν την ΑΓΔ;

Ναι και, συχνά, είναι. Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή γίνεται πιο ορατή σε δομημένα περιβάλλοντα όπως το σχολείο, όπου τα παιδιά πρέπει να ακολουθούν οδηγίες, να εκφράζουν ιδέες με σαφήνεια και να συμβαδίζουν με τους συνομηλίκους τους. Πολλές περιπτώσεις επισημαίνονται πρώτα από τους εκπαιδευτικούς παρά από τους γονείς.

Μήπως η εκμάθηση δύο γλωσσών θα επιδεινώσει την ΑΓΔ;

Όχι. Η διγλωσσία δεν προκαλεί ούτε επιδεινώνει την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Ένα παιδί με ΑΓΔ μπορεί να έχει δυσκολίες και στις δύο γλώσσες, αλλά η έκθεση σε πολλές γλώσσες δεν είναι επιβλαβής και δεν πρέπει να περιορίζεται.

Τι συμβαίνει εάν η ΑΓΔ δεν διαγνωστεί έγκαιρα;

Χωρίς υποστήριξη, τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται ακαδημαϊκά και κοινωνικά με την πάροδο του χρόνου. Οι δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και την επικοινωνία μπορούν να διευρύνουν το χάσμα με τους συνομηλίκους, γι' αυτό και η έγκαιρη αναγνώριση συνιστάται έντονα.

Μπορεί η ΑΓΔ να επηρεάσει την ενηλικίωση;

Ναι. Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή δεν εξαφανίζεται έτσι απλά, αλλά πολλά άτομα μαθαίνουν στρατηγικές για να τη διαχειρίζονται. Μερικοί ενήλικες μπορεί να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την πολύπλοκη επικοινωνία, ειδικά στην εργασία ή σε κοινωνικά περιβάλλοντα.

Συμπέρασμα

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή είναι πιο συχνή απ’ ό,τι αντιλαμβάνονται πολλοί γονείς, ωστόσο συχνά περνάει απαρατήρητη στα αρχικά της στάδια. Επειδή τα σημάδια μπορεί να είναι ανεπαίσθητα, η επίγνωση είναι απαραίτητη.

Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι απλό: αν η επικοινωνία ενός παιδιού δεν φαίνεται να προχωρά όπως αναμένεται, αξίζει να το εξετάσετε νωρίς. Η άμεση δράση μπορεί να κάνει τη διαρκή διαφορά στον τρόπο που το παιδί μαθαίνει, επικοινωνεί και συνδέεται με τον κόσμο.

Πηγές:

nih.gov

wordsfirst.uk

skh.com.sg

bbc.co.uk