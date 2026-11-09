Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

Snapshot Ο ερευνητής Πέκα Ρεχάρντ υποστηρίζει ότι η συνείδηση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μετά τον θάνατο, ακόμα κι όταν ο εγκέφαλος έχει σταματήσει να λειτουργεί.

Επιθανάτιες εμπειρίες που αναφέρουν ασθενείς μετά από καρδιακή ανακοπή συμβαίνουν σε περιόδους όπου η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου είναι εξαιρετικά περιορισμένη ή ανύπαρκτη.

Η θεωρία του Ρεχάρντ προτείνει την ύπαρξη μιας τέταρτης χωρικής διάστασης που επιτρέπει την ταυτόχρονη αντίληψη διαφορετικών εμπειριών πέρα από τις εγκεφαλικές διεργασίες.

Η διατήρηση της αίσθησης του «Τώρα» και των υποκειμενικών εμπειριών στις επιθανάτιες εμπειρίες δεν εξηγείται επαρκώς από τη φυσική εγκεφαλική λειτουργία.

Ο θάνατος θα μπορούσε να διακόψει τη σύνδεση ανάμεσα στον εγκέφαλο και τη συνείδηση χωρίς να καταστρέψει το ευρύτερο πλαίσιο της συνείδησης, που πιθανώς υπάρχει ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο. Snapshot powered by AI

Το μυαλό μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μετά τον θάνατο, ακόμη και όταν ο εγκέφαλος σταματήσει να λειτουργεί, υποστηρίζει ένας ερευνητής.

Ο ερευνητής Πέκα Ρεχάρντ, από τη Φινλανδία, βασίζει την υπόθεσή του σε μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν από καρδιακή ανακοπή και περιέγραψαν έντονες και ζωντανές εμπειρίες, οι οποίες, σύμφωνα με παλαιότερη επιστημονική ανασκόπηση, σημειώθηκαν σε περιόδους κατά τις οποίες η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου ήταν εξαιρετικά περιορισμένη ή δεν μπορούσε να ανιχνευθεί.

Ο Ρεχάρντ επανεξέτασε μια επιστημονική ανασκόπηση του 2025 σχετικά με τις επιθανάτιες εμπειρίες, την οποία εκπόνησε ομάδα διεθνών ερευνητών. Σε αυτήν αναφέρεται ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκεφαλικό φλοιό, το εξωτερικό στρώμα του εγκεφάλου, μπορεί να εξαφανιστεί μέσα σε 10 έως 30 δευτερόλεπτα από την εκδήλωση καρδιακής ανακοπής.

Οι συντάκτες της ανασκόπησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Review of Psychiatry, υποστήριξαν ότι ορισμένες επιθανάτιες εμπειρίες εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καταστολής της εγκεφαλικής δραστηριότητας, όταν το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) καταγράφει μια επίπεδη γραμμή.

Ο Ρεχάρντ αντιμετώπισε αυτές τις μαρτυρίες ως ενδείξεις που ενισχύουν το ενδεχόμενο η συνείδηση να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την εγκεφαλική δραστηριότητα.

Για τον ίδιο, το βασικό ερώτημα είναι πώς αυτές οι εμπειρίες διατηρούν τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά της συνείδησης: την αίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται κάπου, τις έντονες αισθητηριακές εμπειρίες και την ικανότητα να αντιλαμβάνεται διαφορετικά γεγονότα ως ένα ενιαίο και συνεκτικό σύνολο.

Υποστηρίζει ότι εάν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μπορούν να διατηρηθούν χωρίς την εγκεφαλική δραστηριότητα που συνδέεται φυσιολογικά με τη συνείδηση, τότε η καταστροφή του εγκεφάλου δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την καταστροφή του νου.

«Αυτή η εμπειρική παρατήρηση ενισχύει την άποψη ότι η ζωή μετά τον θάνατο αποτελεί ένα ενδεχόμενο που αξίζει να εξεταστεί σοβαρά», έγραψε.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Consciousness Studies και αναπτύσσει μια θεωρία για τη συνείδηση που είχε παρουσιάσει ο Ρεχάρντ το 2023.

Η προηγούμενη επιστημονική ανασκόπηση, των Μπρούνο Αντζέλι-Φάες, Μπρους Γκρέισον και Πιμ φαν Λόμελ, ανέφερε επίσης ότι οι εγκεφαλικοί ρυθμοί άλφα και βήτα, τους οποίους χαρακτηρίζει κρίσιμους για τη συνείδηση, εξαφανίζονται περίπου 6,5 δευτερόλεπτα μετά την καρδιακή ανακοπή.

Η θεωρία του Ρεχάρντ ξεκινά από την παραδοχή ότι η συνείδηση δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά μέσα από την εγκεφαλική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς συνδέονται μεταξύ τους οι διαφορετικές εμπειρίες που βιώνουμε ακόμη και στην καθημερινότητά μας.

Στη μελέτη χρησιμοποιεί ως παράδειγμα έναν άνθρωπο που περπατά σε μια ηλιόλουστη παραλία, απολαμβάνει το τοπίο και τη ζεστασιά, ενώ ταυτόχρονα σκέφτεται φιλοσοφικά ζητήματα.

Οι αισθήσεις και οι σκέψεις αυτές ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, ενώ τα νευρικά σήματα χρειάζονται χρόνο για να μεταφερθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος βιώνει όλες αυτές τις εμπειρίες ταυτόχρονα, ως ένα ενιαίο και εξελισσόμενο σκηνικό.

Ο Ρεχάρντ υποστηρίζει ότι η εξήγηση αυτής της ενιαίας αντίληψης απαιτεί κάτι περισσότερο από τον εντοπισμό των επιμέρους εγκεφαλικών διεργασιών που συμμετέχουν σε αυτήν.

Η δική του απάντηση βασίζεται στην ύπαρξη μιας πρόσθετης χωρικής διάστασης, πέρα από τις τρεις γνωστές διαστάσεις του μήκους, του πλάτους και του ύψους. Από αυτή τη διάσταση, οι πληροφορίες που συνδέονται με διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου θα μπορούσαν, σύμφωνα με τη θεωρία του, να γίνονται αντιληπτές ταυτόχρονα.

Για να εξηγήσει την αρχή αυτή, χρησιμοποιεί το παράδειγμα ενός ανθρώπου που κοιτάζει από ψηλά ένα επίπεδο σχέδιο και μπορεί να αντιληφθεί ταυτόχρονα όλα τα διαφορετικά στοιχεία του.

Επεκτείνοντας αυτή την αναλογία, προτείνει ότι ο τρισδιάστατος εγκέφαλος θα μπορούσε να συνδέεται με μια συνειδητή οπτική αντίληψη που λειτουργεί σε μια τέταρτη χωρική διάσταση.

Ένα ακόμη σημείο της επιχειρηματολογίας του αφορά την αίσθηση ότι βρισκόμαστε στο «Τώρα». Μια επιθανάτια εμπειρία μπορεί να περιλαμβάνει αναμνήσεις ή άγνωστες εικόνες, ωστόσο το άτομο εξακολουθεί να τις βιώνει μέσα σε μια συγκεκριμένη παρούσα στιγμή.

Ο Ρεχάρντ υποστηρίζει ότι η περιγραφή των φυσικών γεγονότων στον χώρο και τον χρόνο δεν αρκεί για να εξηγήσει αυτή την προσωπική αίσθηση της παρουσίας.

Ανάλογη διάκριση κάνει και ανάμεσα στην καταγραφή της εγκεφαλικής αντίδρασης σε ένα χρώμα και στην εξήγηση του πώς πραγματικά αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει αυτό το χρώμα.

Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν μέρος του λεγόμενου «δύσκολου προβλήματος της συνείδησης»: γιατί οι φυσικές διεργασίες του εγκεφάλου συνοδεύονται από υποκειμενικές εμπειρίες.

Για τον Ρεχάρντ, η διατήρηση αυτών των γνώριμων χαρακτηριστικών στις μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν επιθανάτιες εμπειρίες αποτελεί λόγο να εξεταστεί ένα μοντέλο συνείδησης που δεν περιορίζεται στη λειτουργία του εγκεφάλου. Ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην επιστημονική εξήγηση της συνείδησης δεν αποδεικνύει ότι η εναλλακτική θεωρία του είναι σωστή.

Ο ερευνητής εφαρμόζει την αναλογία των διαστάσεων και στον θάνατο, επισημαίνοντας ότι η καταστροφή ενός πίνακα δεν συνεπάγεται την καταστροφή του ανθρώπου που τον παρατηρεί.

Με βάση το υποθετικό σενάριο που περιγράφει, ο θάνατος θα μπορούσε αντίστοιχα να διακόψει τη σύνδεση ανάμεσα στον εγκέφαλο και τη συνείδηση, χωρίς όμως να καταστρέψει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η εμπειρία.

Η επίγνωση θα μπορούσε, επομένως, να συνεχιστεί χωρίς να λαμβάνει πλέον πληροφορίες μέσω των αισθήσεων του σώματος, υποστηρίζει.

Αυτή η πιθανότητα προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο υπάρχει ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο και δεν δημιουργείται ούτε διατηρείται από τη δική του λειτουργία.

Οι επιθανάτιες εμπειρίες, έγραψε, ενδέχεται να προσφέρουν «μια ματιά σε αυτό που περιμένει τον άνθρωπο» όταν οι σωματικές λειτουργίες που συντηρούν την ανθρώπινη ζωή έχουν πλέον σταματήσει.