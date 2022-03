Yπερηχογράφημα Β’ επιπέδου: Γιατί θεωρείται τόση σημαντική εξέταση στην εγκυμοσύνη;

Το υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου ή Υπέρηχος Β’ τριμήνου αποτελεί μια βασική υπερηχογραφική εξέταση σε κάθε εγκυμοσύνη, που σκοπό έχει τον εντοπισμό πιθανών συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου αλλά και τη συλλογή ποικίλων διαγνωστικών πληροφοριών, απαραίτητων για την ασφάλεια της κύησης.

Η εξέταση εκτελείται μεταξύ 20ης-24ης εβδομάδας καθώς σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να μελετηθεί λεπτομερώς η ανατομία του εμβρύου.

Με την ορθή εκτέλεση του υπερηχογραφήματος, ο ειδικός συλλέγει λεπτομερείς μετρήσεις που αφορούν την ανάπτυξη του εμβρύου και κάποιων οργάνων του ενώ επίσης ελέγχεται λεπτομερέστατα και η ανατομία του.

Τι μας δείχνει το υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου

Οστά (απεικόνιση μακρών οστών και μέτρηση μηριαίου και βραχιονίου)

Εγκέφαλος (κοιλίες εγκεφάλου: πρόσθια και οπίσθια, χοριοειδή πλέγματα, παρεγκεφαλίδα, οπίσθιος ινιακός βόθρος)

Πρόσωπο, Μύτη, Χείλη, Προφίλ

Σπονδυλική στήλη

Θώρακας, Πνεύμονες, Διάφραγμα

Καρδιά, μεγάλες αρτηρίες

Κοιλιακό τοίχωμα

Στομάχι, Συκώτι, Έντερο

Νεφροί, Ουρητήρες, Ουροδόχος κύστη

Γεννητικά όργανα

Χέρια και πόδια (ύπαρξη παλαμών και άκρων ποδών - δεν μετρώνται δάκτυλα)

Ομφάλιος λώρος

Μορφολογία πλακούντα και θέση του

Αμνιακό υγρό

Κατά την εξέταση χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές απεικόνισης με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας ανίχνευσης πιθανών ανατομικών βλαβών.

To υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου και ο εντοπισμός ενδεχόμενων ανατομικών ανωμαλιών

Με το υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου ανιχνεύονται πολλές συγγενείς ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου προγεννητικά, αλλά δυστυχώς όχι όλες. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένες χρωμοσωματικές και ανατομικές ανωμαλίες παρουσιάζουν υπερηχογραφικά ευρήματα, ενώ κάποιες άλλες όχι. Πρακτικά λοιπόν ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να έχει το έμβρυο κάποια σοβαρή συγγενή ανωμαλία, χωρίς όμως να τον εξαλείφει πλήρως.

Ακόμα και στα πιο έμπειρα χέρια είναι δυνατόν να διαφύγουν ανωμαλίες, είτε γιατί αυτές δεν ήταν ορατές κατά τον χρόνο εκτέλεσης του υπερηχογραφήματος Β’ επιπέδου, είτε γιατί μπορεί να ήταν αδύνατο ή πολύ δύσκολο να διαγνωσθούν για αντικειμενικούς λόγους, όπως π.χ. παχύσαρκη έγκυος, κακή εμβρυική θέση κ.α.

Οι διεθνείς στατιστικές μελέτες έχουν δείξει, ότι το υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου είναι αξιόπιστο για τη διάγνωση - απεικόνιση συγγενών ανωμαλιών στο έμβρυο, με τα ποσοστά να αγγίζουν το 70-75% για τις σοβαρές ανωμαλίες (μείζονες), το 40-45% για τις λιγότερο σοβαρές ανωμαλίες (ελάσσονες), ενώ για την καρδιά μπορεί να διαγνώσει το 50-60% των σοβαρών συγγενών ανωμαλιών.

Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο υπερηχογράφημα είναι απαραίτητο να γίνεται σε όλες τις εγκυμοσύνες, ακόμα και αν έχει προηγηθεί χρωμοσωματικός έλεγχος του εμβρύου με αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης (CVS) ή Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος ((NIPT).

Υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου & Σύνδρομο Down

Κατά την διάρκεια του υπερηχογραφήματος Β’ Επιπέδου, ελέγχονται λεπτομερώς ξανά οι Δείκτες για Σύνδρομο Down, που είναι ανατομικά “σημάδια” τα οποία μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα ύπαρξης του συνδρόμου Down στο έμβρυο, σε αυτή την εξέταση. Στην περίπτωση που βρεθούν τέτοια “σημάδια”, αλλάζει η πιθανότητα για σύνδρομο Down που έχει ήδη προσδιοριστεί στο α΄ τρίμηνο (από τον έλεγχο της Αυχενικής Διαφάνειας) και μπορεί να χρειαστεί να γίνει τότε αμνιοπαρακέντηση. Κάποια από αυτά τα σημάδια είναι :

Μεγάλο Πάχος Αυχενικής πτυχής (> 6 χιλ.)

Υποπλασία ή απουσία ρινικού οστού

Ανατομικές ανωμαλίες καρδιάς

Αποκλίνουσα δεξιά υποκλείδιος αρτηρία

Ατρησία δωδεκαδακτύλου

Ομφαλοκήλη

Κοντό μηριαίο οστό

Κοντό βραχιόνιο οστό

Ηχογενείς εστίες καρδιάς

Υδρονέφρωση

Υπερηχογενές έντερο

Κύστεις μέσα στον εγκέφαλο

Άλλες μεγάλες ανωμαλίες

Με το υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου, εξετάζεται επίσης ο τράχηλος της μήτρας και η ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται σε κάθε μητέρα ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού, προεκλαμψίας και υπολειπόμενης (μη φυσιολογικής) σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.

