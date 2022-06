SNF Nostos Conference: Ξεκινά την Πέμπτη (23/6) το διήμερο συνέδριο του ΙΣΝ για την υγεία

Στις 23 και 24 Ιουνίου πραγματοποιείται το SNF Nostos Conference, στο πλαίσιο του SNF Nostos Health, της καθιερωμένης, ανοιχτής, ετήσιας εκδήλωσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Είναι ένα διήμερο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γεμάτο συζητήσεις, τολμηρές ιδέες, ερωτήσεις, απαντήσεις, προβληματισμούς και προτάσεις, που φέτος επικεντρώνεται στο πιο σημαντικό ανθρώπινο αγαθό: την υγεία.

Με τη συνεργασία του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD (incubator for Media Education and Development) το ΙΣΝ δημιουργεί ένα ανοιχτό, δημιουργικό και διαδραστικό συνέδριο για όλους: «Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα σημαντικά ζητήματα γύρω από την υγεία. Τώρα είναι η στιγμή να δούμε πιο καθαρά. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Nα συζητήσουμε, με αφετηρία την Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ, ένα εύρος θεμάτων, αγγίζοντας πολλά επίκαιρα αλλά και εξίσου σημαντικά αλλά λιγότερο γνωστά θέματα, όπως η σημασία της πρόσβασης στην υγεία για όλους, ζητήματα βιοηθικής, η παγκόσμια κοινωνική ανισότητα στην υγεία αλλά και η χρήση ψυχεδελικών ουσιών στις θεραπείες ψυχικής υγείας, η ρομποτική, η επιστημονική δημοσιογραφία, καθώς και το μέλλον της ιατρικής, μέσα από νέες τεχνολογίες».

Περισσότεροι από 60 ομιλητές από διαφορετικές θέσεις και οπτικές και από χώρες, όπως Αιθιοπία, Βραζιλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιταλία, Καμερούν, Μαλαισία και Μεγάλη Βρετανία, θα βρίσκονται στο φετινό SNF Nostos Conference του ΙΣΝ. Ενδεικτικά, μερικά από τα ονόματα που θα συμμετάσχουν στο SNF Nostos Conference είναι: ο βραβευμένος με Νόμπελ, Richard Axel, Καθηγητής Παθολογίας και Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Columbia, η Beth Blauer, Αναπληρώτρια Αντιπρύτανης Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, o διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano, που υπογράφει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των τριών νέων νοσοκομείων ΙΣΝ που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, ο πρώην Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Kevin Rudd, η Συνδιευθύντρια της West-Eastern Divan Orchestra, Mariam Said, η Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του New York Stem Cell Foundation, Susan Solomon, η Πρόεδρος του King Hussein Cancer Foundation and Center, Princess Ghida Talal, η Καθηγήτρια Βιοηθικής του ETH Zurich, Έφη Βαγενά, και πολλοί άλλοι.

«Πέρα από τους ομιλητές, θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε (συν)ομιλητές, να συμμετάσχουμε, να θέσουμε τις απόψεις μας, τις ερωτήσεις μας και τις προτάσεις μας. Αυτήν τη χρονιά το SNF Nostos Conference έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε όλοι να ακουστούν. Και, κυρίως, οι νέοι άνθρωποι, καθώς το μέλλον της υγείας πρέπει να τους αφορά» σημειώνει το ΙΣΝ.

Και φέτος τα απαραίτητα συστατικά του SNF Nostos, πέραν του SNF Nostos Conference, αποτελούν ο αγώνας δρόμου SNF Nostos Run και οι Διάλογοι του ΙΣΝ, καθώς και ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα διαδραστικών εγκαταστάσεων, δράσεων, VR experiences, εκθέσεων και συναυλιών, όπως η έκθεση A Template for Future Hospitals του Renzo Piano Building Workshop (RPBW) που παρουσιάζει τα τρία νέα νοσοκομεία της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ και η έκθεση Μια Διαδραστική Παγκόσμια Εμπειρία με Δεδομένα Υγείας, από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. «Σας περιμένουμε από κοντά για να τρέξουμε για καλό σκοπό, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ενημερωθούμε και να διασκεδάσουμε. Η προσπάθεια για την υγεία μάς θέλει όλους μαζί», μας καλεί όλους το ΙΣΝ.

Κάντε την εγγραφή σας στο SNF Nostos Conference εδώ. Η είσοδος στις εκδηλώσεις του SNF Nostos Health είναι ελεύθερη. Ωστόσο, λόγω περιορισμένου χώρου στις αίθουσες που θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις του Συνεδρίου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας - με προτεραιότητα να δίνεται σε όσους έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική προεγγραφή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, θα γίνεται απευθείας μετάδοση των συζητήσεων στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

23 & 24 Ιουνίου 2022

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

SNF Nostos Run: 23 Ιουνίου

SNF Nostos Conference: 23 & 24 Ιουνίου

Διάλογοι του ΙΣΝ: 24 Ιουνίου

