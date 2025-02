Μια απλή συνήθεια μπορεί να αυξήσει την ενέργεια και να βελτιώσει το μεταβολισμό όταν ξυπνάτε

Ένα ποτήρι νερό μετά το ξύπνημα θα μπορούσε να είναι πιο ωφέλιμο από όσο φαντάζονται πολλοί. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2020 στο International Journal of Environmental Research and Public Health , η κατανάλωση 500 χιλιοστόλιτρων (περίπου δύο ποτήρια) νερού μετά από 12 ώρες αφυδάτωσης βελτιώνει τη μνήμη , ανεβάζει τη διάθεση και, φυσικά, σβήνει τη δίψα.

Αυτή η φαινομενικά απλή συνήθεια έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, από την επανυδάτωση έως τη βελτιστοποίηση των μεταβολικών λειτουργιών .

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα χάνει υγρά μέσω φυσιολογικών διεργασιών όπως η αναπνοή και η εφίδρωση. Η Δρ Shiara Ortiz-Pujols , διευθύντρια ιατρικής για την παχυσαρκία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Northwell Staten Island, εξήγησε στη New York Post ότι αυτή η απώλεια νερού μπορεί να επηρεάσει τη βέλτιστη λειτουργία του σώματος όταν ξυπνάει.

Οι ειδικοί συνιστούν να πίνετε νερό όταν ξυπνάτε (Illustrative Image Infobae)

Το να πίνετε νερό όταν ξυπνάτε βοηθά στην αναπλήρωση αυτών των υγρών και προετοιμάζει το πεπτικό σύστημα για το φαγητό που θα φάτε αργότερα. Σύμφωνα με τον ειδικό, το ζεστό νερό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο, καθώς διεγείρει το πεπτικό σύστημα, προωθεί τις τακτικές κινήσεις του εντέρου και ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα. Από την άλλη, το κρύο νερό μπορεί να ενεργοποιήσει ελαφρώς τον μεταβολισμό, αφού το σώμα χρειάζεται να εργαστεί για να τον ζεστάνει.

Τα οφέλη του νερού για τον οργανισμό

Το νερό αποτελεί μεταξύ 60% και 70% του ανθρώπινου σωματικού βάρους και η κατανάλωσή του είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία όλων των συστημάτων του σώματος. Η συμπερίληψη αυτής της συνήθειας κατά το ξύπνημα μπορεί να συμβάλει σε μια σειρά από οφέλη, όπως η εξάλειψη των τοξινών , η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, η βελτίωση της υγείας του δέρματος και η αύξηση της μυϊκής ενέργειας .

Επιπλέον, το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο στην πέψη, ελέγχοντας την πρόσληψη θερμίδων και διατηρώντας τακτικές κινήσεις του εντέρου . Αυτά τα θετικά αποτελέσματα επεκτείνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η ιδανική ποσότητα νερού

Για χρόνια, η σύσταση για κατανάλωση οκτώ ποτηριών νερού των 240 χιλιοστόλιτρων την ημέρα ήταν δημοφιλής. Ωστόσο, οι ειδικοί που επικαλείται η New York Post προτείνουν ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να μην είναι κατάλληλος για όλους.

Η συνιστώμενη ποσότητα νερού ποικίλλει ανάλογα με το σωματικό βάρος (Illustrative Image Infobae)

Αντίθετα, προτείνουν τον υπολογισμό της ημερήσιας πρόσληψης νερού με βάση το σωματικό βάρος , προτείνοντας περίπου 33 έως 66 χιλιοστόλιτρα ανά κιλό. Αυτή η εξατομικευμένη ποσότητα επιτρέπει την προσαρμογή της κατανάλωσης νερού στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η σωματική δραστηριότητα, το κλίμα και οι συνθήκες υγείας.

Πρακτικές συμβουλές για να ενσωματώσετε τη συνήθεια

Το να αποκτήσετε τη συνήθεια να πίνετε νερό όταν ξυπνάτε μπορεί να είναι πιο εύκολο με μερικές προσαρμογές στην καθημερινή σας ρουτίνα. Η Emily Leeming , επιστήμονας μικροβιώματος και εγγεγραμμένη διαιτολόγος, προτείνει να κρατάτε μια κανάτα με νερό με ένα ποτήρι δίπλα στο κρεβάτι σας για εύκολη πρόσβαση όταν ξυπνάτε.

Μια άλλη επιλογή είναι να πίνετε νερό πριν και μετά το βούρτσισμα των δοντιών σας, ως μέρος της πρωινής σας ρουτίνας.

Αν και το να πίνεις νερό πρώτα το πρωί έχει πολλαπλά οφέλη, οι ειδικοί τονίζουν ότι το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενυδατωμένοι όλη την ημέρα. Ο Δρ William W. Li , συγγραφέας του Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself , εξήγησε στη Real Simple ότι τα θετικά αποτελέσματα της ενυδάτωσης συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας που καταναλώνεται . Αυτό σημαίνει ότι ενώ το να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ποτήρι νερό είναι μια καλή πρακτική, δεν είναι απαραίτητο να κερδίσετε τα συνολικά οφέλη της ενυδάτωσης.

Ο πιστοποιημένος νευροχειρουργός του Οχάιο Δρ. Brian Hoeflinger μοιράστηκε ότι η πρωινή του ρουτίνα περιλαμβάνει πάντα ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Αυτή η φαινομενικά απλή συνήθεια αντικατοπτρίζει τη σημασία της προτεραιότητας της ενυδάτωσης ως θεμελιώδους πυλώνα της υγείας. Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, το νερό είναι το βασικό στοιχείο του ανθρώπινου σώματος και παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις μεταβολικές δραστηριότητες. Η ενσωμάτωση αυτής της συνήθειας στην καθημερινή σας ρουτίνα μπορεί να βελτιώσει τη σωματική και ψυχική σας ευεξία βελτιστοποιώντας λειτουργίες όπως η μνήμη και η διάθεση.