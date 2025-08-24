Τζια: «Δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού» - Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για τη γαστρεντερίτιδα

Στα 250 υπολογίζονται τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νησί από τις 12 Αυγούστου - Συνήθης ύποπτος ο νοροϊός

Τζια: «Δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού» - Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για τη γαστρεντερίτιδα
O νοροϊός, είναι ο συνήθης υπαίτιος για γαστρεντερίτιδα του καλοκαιριού είπε στο ΕΡΤΝews ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, τονίζοντας ότι δεν εμπνέουν ανησυχία τα 250 κρούσματα που αναφέρονται από τις 12 Αυγούστου στη Τζια. Hδη βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση, καθώς η έξαρση έφτασε τα 30 κρούσματα την ημέρα.

Ο πιο πιθανός υποψήφιος για να προκαλέσει μια τέτοια επιδημία είναι ο νοροϊός που θα μπορούσε να είναι και ροταϊός. Συνήθως μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και δεν σκοτώνεται με απλά πανάκια που βάζουμε στα χέρια μας». Προκαλεί έτσι μεγάλες επιδημίες, οι οποίες κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι αλλά και σε πόλεις, εξήγησε.

«Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι κάτι σπάνιο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμβαίνουν μικρές επιδημίες που οφείλονται συνήθως σε ιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο του συγχρωτισμού. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με κατανάλωση κάποιου φαγητού ή νερού», είπε.

«Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό»

Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας διακόψει τις διακοπές μας, με λίγη πρόληψη θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, επισημαίνοντας:

  • Το καλό πλύσιμο των χεριών είναι το Α και το Ω για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης λοίμωξης
  • Όσοι άνθρωποι έχουν γαστρεντερίτιδα να απομονωθούν, γιατί ακόμα και με μικρό φορτίο γίνεται η μετάδοση.
  • Προσοχή μετά την τουαλέτα: Πλένουμε τα χέρια μας πριν και μετά

«Να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό» ο κόσμος

Δεν γνωρίζω κιόλας αν το νερό της Τζιας θεωρείται πόσιμο, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει μια τέτοια έξαρση, ο κόσμος για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τον ενημερώσουν οι αρχές, να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό.

Δεν μεταδίδεται εύκολα μια τροφική δηλητηρίαση σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά αυτός που προετοιμάζει την τροφή θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό μέσω του φαγητού. Αυτό θα ήταν κάτι αρκετά περιορισμένο και δεν θα αφορούσε ένα ολόκληρο νησί, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για πιθανές συνέπειες από την κατανάλωση «καφέ» νερού από τις βρύσες, στην Πάτμο o κ. Μαγιορκίνης ανέφερε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο εάν υπήρχε πρόβλημα θα εμφανιζόταν ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα, δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται μέρες αργότερα.

