Τι συμβαίνει στην Τζιά φέτος το καλοκαίρι με την γαστρεντερίτιδα;

Η Κέα, γνωστή και ως Τζια, είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς του καλοκαιριού όχι μόνο για τις όμορφος παραλίες και τις γευστικές τοπικές επιλογές, αλλά κυρίως για την εγγύτητά της στην Αθήνα.

Φέτος το νησί αντιμετωπίζει ένα νέο – παλιό πρόβλημα, αυτό της γαστρεντερίτιδας. Οι παροικούντες τη Ιερουσαλήμ γνωρίζουν καλά ότι κάθε χρόνο, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Φέτος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί σε τέτοιο βαθμό, που γίνεται λόγος και για έναν νεκρό, από τα συμπτώματα που οδήγησαν και σε αφυδάτωση. Πληθώρα δημοσιευμάτων αναγάγουν τον αριθμό των ασθενών σε 80 (!) την ημέρα, αριθμό αβάσταχτο για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας.

Οι περισσότεροι βέβαια είναι επισκέπτες, και εμφανίζονται στο Ιατρείο με διάρροια, έμετο και κοιλιακό άλγος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζουν και πυρετό.

Σημειώνεται ότι το τρεχούμενο νερό δεν πίνεται και οι κάτοικοι του νησιού χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό ή από πηγές, που και σε αυτές μερικές φορές ελέγχεται η ποιότητά του.

Μετά τα δημοσιεύματα ο Δήμος Κέας εξέδωσε ανακοίνωση και απαντάει κάνοντας λόγο για υπερβολές. Αναφέρει συγκεκριμένα:

Το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου πράγματι παρουσιάστηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την περίοδο της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Ωστόσο, μετά τις μέρες αυτές είναι σταθερά μειούμενα σε ημερήσια βάση.

Οι πληροφορίες που αναφέρουν 80 κρούσματα ημερησίως στο Περιφερειακό Ιατρείο, ή 1.500 στο φαρμακείο ή ακόμα και θάνατο λόγω αφυδάτωσης είναι απολύτως αβάσιμες. Κανένα τέτοιο στοιχείο δεν έχει καταγραφεί επίσημα.

Ο Δήμος Κέας καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το νησί μας.

Ποια είναι η αλήθεια

Όπως προαναφέρθηκε το πρόβλημα της γαστρεντερίτιδας στο νησί δεν είναι νέο. Το δίκτυο υδροδότησης πάσχει και παρά τις προσπάθειες να διορθωθεί το πρόβλημα η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί.

Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται το ζήτημα. Για παράδειγμα αν ένας τουρίστας γνωρίζει ότι το νερό δεν πίνεται και χρησιμοποιεί εμφιαλωμένο, αλλά τα παγάκια στον καφέ ή στο ποτό που θα πάρει δεν είναι από εμφιαλωμένο νερό, τι γίνεται;

Αυτά τα λένε οι ίδιοι οι Τζιώτες. Όπως επίσης λένε ότι πολλάκις από τις βρύσες βγαίνει σκούρο νερό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε συγκεκριμένη περιοχή του νησιού ιδιώτες έχουν συλλέξει δείγματα νερού, τα οποία από μόνοι τους προτίθενται να στείλουν για ανάλυση. Στις φιλικές προς το νησί ομάδες κυκλοφορούν και άλλες καταγγελίες...

Τέλος, η Τζιά είναι ένα από τα πολλά νησιά, το οποίο αντέχει συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών και την περίοδο του Αυγούστου – κυρίως – αυτός ο αριθμός υπερτριπλιάζεται, χωρίς οι υποδομές να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.

Χρήσιμες συμβουλές

Ο νοροϊός μεταδίδεται εύκολα, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, όμως η υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσής του:

Συχνό και πολύ καλό πλύσιμο των χεριών: Πλένουμε τα χέρια μας συχνά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και ειδικά μετά τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή της πάνας, πριν την κατανάλωση, την προετοιμασία ή τον χειρισμό τροφίμων, πριν την παροχή φροντίδας σε άλλους. Οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν ώστε και τα παιδιά της οικογένειας να κάνουν το ίδιο. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε αντισηπτικά διαλύματα χεριών σε συνδυασμό με το πλύσιμο των χεριών, όμως σε καμία περίπτωση η χρήση τους δεν το υποκαθιστά.

Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών.

Έπειτα από ένα επεισόδιο εμέτου ή διάρροιας: Χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης και σκουπίζουμε άμεσα όλη την περιοχή με χαρτί το οποίο απορρίπτουμε σε μια πλαστική σακούλα σκουπιδιών. Απολυμαίνουμε την περιοχή, χρησιμοποιώντας οικιακή χλωρίνη, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα του προϊόντος.

Για την απολύμανση, χρησιμοποιούμε διάλυμα χλωρίου. Η αναλογία οικιακής χλωρίνης και νερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειών είναι 1:50 όταν οι επιφάνειες είναι μη πορώδεις (δάπεδα από πλακάκι, πάγκοι, νεροχύτες, τουαλέτες) και 1:10 όταν πρόκειται για πορώδεις επιφάνειες (ξύλινα πατώματα). Αφήνουμε το διάλυμα χλωρίνης στην περιοχή για τουλάχιστον 5 λεπτά. Καθαρίζουμε ξανά ολόκληρη την περιοχή με σαπούνι και ζεστό νερό. Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό αφού πρώτα έχουμε απορρίψει τα γάντια μίας χρήσης.

Σχολαστικό πλύσιμο μολυσμένων με εμέσματα ή διαρροϊκά κόπρανα υφασμάτων: Αφαιρούμε αμέσως και πλένουμε υφάσματα που μπορεί να έχουν εμέσματα ή διαρροϊκά κόπρανα. Χρησιμοποιούμε γάντια μίας χρήσης και χειριζόμαστε τα υφάσματα (ρούχα, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα, πετσέτες) προσεκτικά χωρίς να τα μετακινούμε άσκοπα. Πλένουνε τα ρούχα με απορρυπαντικό και ζεστό νερό στη μέγιστη διαθέσιμη διάρκεια κύκλου στους 60oC και στη συνέχεια αν υπάρχει διαθέσιμο στεγνωτήριο τα στεγνώνουμε στην υψηλότερη θερμοκρασία. Πλένουμε προσεκτικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό.

