Επιδημία βακτηρίων οδήγησε στο θάνατο ένα νεογνό και μόλυνε άλλα τρία στη Χάιφα

Μια επιδημία βακτηρίων στα κόπρανα στο Rambam Health Care Campus, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών (NICU) της Χάιφα στο Ισραήλ, προκάλεσε τη μόλυνση τεσσάρων πρόωρων νεογνών, εκ των οποίων το ένα πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου το Σάββατο.

Το νοσοκομείο ενημέρωσε τους γονείς των μολυσμένων μωρών για την κατάσταση. Δήλωσε ότι η κατάστασή τους ήταν σταθερή, ενώ επιβεβαίωσε επίσης ότι η μόλυνση είχε περιοριστεί στη NICU και δεν είχαν αναφερθεί περαιτέρω κρούσματα.

Ποιο είναι το βακτήριο «Enterobacter»

Το βακτήριο είναι γνωστό ως «Enterobacter», ένα είδος βακτηρίου που προέρχεται από τα έντερα. Κανονικά, μπορεί να βρεθεί ως μέρος του πεπτικού συστήματος, αλλά όταν διεισδύει στην κυκλοφορία του αίματος, στους πνεύμονες ή στο ουροποιητικό σύστημα, ειδικά σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως τα πρόωρα βρέφη, προκαλεί σοβαρές και θανατηφόρες λοιμώξεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με αυτό το βακτήριο είναι η ικανότητά του να αναπτύσσει ευρεία αντοχή στα αντιβιοτικά. Τα βακτήρια Enterobacter διαθέτουν μερικές φορές γονίδια που τους προσδίδουν αντοχή σε αντιβιοτικά από διαφορετικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των β-λακταμικών και των καρβαπενεμών, καθιστώντας πολύ δύσκολη τη θεραπεία περιπτώσεων συστηματικής λοίμωξης.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι το βακτήριο προσβάλλει κυρίως ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως πρόωρα νεογνά, ασθενείς που υποβάλλονται σε τεχνητή αναπνοή και ασθενείς με μακροχρόνια νοσηλεία, ενώ γενικά δεν προκαλεί ασθένεια σε υγιή άτομα.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post

