Η χρόνια αϋπνία συνδέεται με 40% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας

Η αϋπνία δεν είναι απλώς μία ενοχλητική δυσκολία, αλλά μία πάθηση με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Τα άτομα με χρόνια αϋπνία έχουν 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια αλλά και πιο ήπια γνωστική διαταραχή σε σύγκριση με όσους δεν πάσχουν από την πάθηση.

Η μελέτη παρακολούθησε 2.750 ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας τα 70 έτη για σχεδόν 6 χρόνια και έδειξε ότι περίπου το 16% των συμμετεχόντων έπασχαν από χρόνια αϋπνία, δηλαδή δυσκολία στον ύπνο τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για περισσότερους από τρεις μήνες, με τα αποτελέσματα να καταδεικνύουν ότι η πάθηση αυτή συνδέεται με γήρανση του εγκεφάλου που ισοδυναμεί με 3,5 επιπλέον χρόνια.

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία θεωρείται η αποτελεσματικότερη μέθοδος για τη χρόνια αϋπνία, ενώ, έρευνες δείχνουν ότι η βελτίωση της ποιότητας του ύπνου μπορεί να μειώσει σημάδια που συνδέονται με άνοια.

Περίπου το 45% των περιστατικών άνοιας θα μπορούσε να καθυστερήσει, ακόμη και να προληφθεί, αν τροποποιηθούν παράγοντες κινδύνου όπως ο ανήσυχος ύπνος.