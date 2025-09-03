Ειδικός εξηγεί πώς να σταματήσετε να υποφέρετε από αϋπνία και να βελτιώσετε τον ύπνο σας

Τα προβλήματα ύπνου είναι συνηθισμένα, αλλά οι συνήθεις συμβουλές – να πηγαίνετε για ύπνο νωρίτερα, να διατηρείτε ένα αυστηρό πρόγραμμα ύπνου και να αποφεύγετε τις οθόνες – μπορεί να είναι αναποτελεσματικές και μπορούν ακόμη και να επιδεινώσουν την αϋπνία.

Η ερευνήτρια ύπνου Christine Want από το Πανεπιστήμιο Royal Holloway εξήγησε ότι τέτοιες στρατηγικές μπορεί μερικές φορές να γυρίσουν μπούμερανγκ: όσο περισσότερο χρόνο περνάει ένα άτομο στο κρεβάτι χωρίς ύπνο, τόσο ισχυρότερη γίνεται η σχέση μεταξύ ύπνου και ευερεθιστότητας.

Σύμφωνα με αυτήν, είναι καλύτερο να πηγαίνετε για ύπνο λίγο αργότερα, αλλά να σηκώνεστε ταυτόχρονα για να αυξήσετε τη φυσική «πίεση ύπνου», την ανάγκη του σώματος για ξεκούραση, η οποία σας βοηθά να κοιμηθείτε πιο γρήγορα. Παράλληλα, δεν είναι απαραίτητο να αποφεύγετε εντελώς τις οθόνες το βράδυ, αλλά είναι πιο σημαντικό να επιλέγετε ήρεμο, μη διεγερτικό περιεχόμενο, να χρησιμοποιείτε τη νυχτερινή λειτουργία.

Η ερευνήτρια σημείωσε επίσης ότι η επιδίωξη του τέλειου ύπνου μπορεί να προκαλέσει την λεγόμενη ορθοσμονία - μια εμμονική ενασχόληση με την ποιότητα του ύπνου που κάνει την αϋπνία ακόμη πιο έντονη. Η ειδικός συνιστά να εστιάζουμε λιγότερο στις ώρες ύπνου και να εμπιστευόμαστε τις φυσικές διεργασίες του σώματος, καθώς και να αποφεύγουμε την κατανάλωση καφεΐνης αργά το βράδυ, να χαλαρώνουμε πριν τον ύπνο και να διατηρούμε μια τακτική ρουτίνα αφύπνισης.

