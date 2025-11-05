Νέα πρωτοποριακή χειρουργική μέθοδος για τον Καρκίνο του Προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες και μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο στο ανδρικό φύλο. Ωστόσο, η πρόοδος της ιατρικής τα τελευταία χρόνια έχει μεταμορφώσει ριζικά την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Σήμερα, χάρη στις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και στις εξελιγμένες θεραπευτικές και χειρουργικές τεχνικές, η πλήρης ίαση της νόσου είναι εφικτή, όταν η διάγνωση γίνεται έγκαιρα και η θεραπεία σχεδιάζεται με ακρίβεια και εξατομίκευση.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο εξέλιξης, ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης εισάγει στην Ελλάδα μια πρωτοποριακή ρομποτική χειρουργική τεχνική, την Τεχνική Gaston «Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή». Η μέθοδος αυτή αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στη ρομποτική χειρουργική του προστάτη, προσφέροντας βέλτιστα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα, ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

Η χειρουργική του προστάτη μέσα στον χρόνο: Από την ανοικτή τομή στη ρομποτική και λαπαροσκοπική ακρίβεια

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επαναπροσδιορίσει τη χειρουργική πρακτική σε πολλές ιατρικές ειδικότητες -και η ουρολογία δεν αποτελεί εξαίρεση. Η παραδοσιακή «ανοικτή» χειρουργική για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, που απαιτούσε μεγάλες τομές και πολυήμερη νοσηλεία, έχει πλέον αντικατασταθεί από ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, όπως η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική.

Οι τεχνικές αυτές προσφέρουν:

Σημαντικά λιγότερη απώλεια αίματος

Λιγότερο πόνο

Συντομότερη ανάρρωση και έξοδο από το νοσοκομείο

Ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα και την εργασία

Πέρα, όμως, από την ασφάλεια και την ταχύτητα ανάρρωσης, η ρομποτική και λαπαροσκοπική χειρουργική έχουν στόχο κάτι ακόμη πιο σημαντικό: Τη διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς μετά την επέμβαση.

Η πρόκληση της διατήρησης της λειτουργικότητας

Κατά τη χειρουργική διαδικασία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, δύο λειτουργίες κινδυνεύουν να επηρεαστούν: Η εγκράτεια των ούρων και η στυτική ικανότητα.

Αυτό συμβαίνει γιατί γύρω από τον προστάτη βρίσκονται τα νεύρα της στύσης, εξαιρετικά λεπτές και ευαίσθητες νευρικές ίνες, που περιβάλλουν τον προστάτη σαν φλούδες. Η προστασία αυτών των περιοχών -γνωστή ως νευροπροστασία- αποτελεί σήμερα θεμέλιο της σύγχρονης χειρουργικής.

Η καινοτόμος χειρουργική τεχνική «Πλάγια Προσπέλαση»: Μια νέα φιλοσοφία στη ρομποτική προστατεκτομή

Η τεχνική Gaston «Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή» έρχεται να ανατρέψει τον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης του προστάτη. Αντί η προσέγγιση του προστάτη να γίνει από πάνω ή από πίσω, διασχίζοντας περιοχές γεμάτες με νευρικές ίνες, η προσπέλαση γίνεται από τα πλάγια, μέσα από ένα στενό αλλά ακριβές «παράθυρο», αποφεύγοντας εντελώς τις ευαίσθητες περιοχές.

Με αυτόν τον τρόπο:

Αποφεύγεται ο τραυματισμός των νεύρων της στύσης

Διατηρείται ανέπαφος ο σφιγκτήρας της ουρήθρας

Προστατεύονται οι ανατομικές δομές που ευθύνονται για την εγκράτεια

Η τεχνική αυτή έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, επιτρέποντας στους περισσότερους ασθενείς να παραμένουν εγκρατείς μέσα σε λίγες ημέρες από την επέμβαση και να επανακτούν τη στυτική λειτουργία σε ποσοστά που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανέφικτα.

Επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη

Με βάση δημοσιευμένες διεθνείς μελέτες, η πλάγια προσπέλαση παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα:

Εγκράτεια ούρων σε ποσοστά έως και 95%

σε ποσοστά έως και 95% Διατήρηση της στύσης σε πάνω από 80% των ασθενών εντός του πρώτου έτους

σε πάνω από 80% των ασθενών εντός του πρώτου έτους Βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα

Η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στην πλάγια προσπέλαση του προστάτη αλλά και στην απόλυτη ακρίβεια της ρομποτικής κίνησης που επιτρέπει στον χειρουργό να εργάζεται με απόλυτο έλεγχο και λεπτομέρεια, σε βάθος χιλιοστού.

Από τη Γαλλία στην Ελλάδα –Μια τεχνική αιχμής διαθέσιμη πλέον στη χώρα μας

Η τεχνική της πλάγιας προσπέλασης αναπτύχθηκε από τον Καθηγητή R. Gaston, Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του St. Augustin, στο Μπορντώ της Γαλλίας. Ο καθηγητής Gaston είναι ο σπουδαιότερος ενεργός ουρολόγος στον κόσμο, ο οποίος ανακάλυψε, πραγματοποίησε και εφάρμοσε την πρώτη Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή, ανοίγοντας τον δρόμο στη λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική του προστάτη.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, έχοντας εξειδικευθεί δίπλα στον ίδιο τον δημιουργό της τεχνικής στη Γαλλία, φέρνει αυτή τη μέθοδο αιχμής στην Ελλάδα και την Αθήνα, καθιστώντας τη διαθέσιμη στους Έλληνες ασθενείς για πρώτη φορά.

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης: Εμπειρία, διεθνής αναγνώριση και πρωτοπορία

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, Διευθυντής της Β’ Ουρολογικής Κλινικής του «Λευκού Σταυρού» και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU PO), είναι ο μόνος χειρουργός στην Ελλάδα που εφαρμόζει την τεχνική Gaston.

Με περισσότερες από 2.500 επεμβάσεις στο ενεργητικό του και μέσο όρο τεσσάρων χειρουργείων ημερησίως, διαθέτει εμπειρία και αποτελεσματικότητα που σπάνια συναντώνται στον χώρο της ουρολογίας.

Το έργο του έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα με πολλαπλά βραβεία στα Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια (2023 & 2025), ενώ σε διεθνές επίπεδο είναι τακτικός ομιλητής και εκπαιδευτής της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας σε προγράμματα λαπαροσκοπικής και ρομποτικής εκπαίδευσης.

Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Η νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη

Η Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή χειρουργικής ακρίβειας, ασφάλειας και σεβασμού στη λειτουργικότητα του ασθενούς.

Προσφέρει ριζική αφαίρεση του όγκου με ταυτόχρονη προστασία των νεύρων και της εγκράτειας, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια αποτελούσε ζητούμενο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

Χάρη στην εμπειρία και τη συνεχή επιστημονική δραστηριότητα του Χειρουργού Ουρολόγου - Ανδρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη, οι ασθενείς στην Ελλάδα έχουν πλέον πρόσβαση σε μια τεχνική που μέχρι πρόσφατα απαιτούσε ταξίδι στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Χειρουργού Ουρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη στο www.karavitakis-urology.gr ή επικοινωνήστε με τον ίδιο και την ομάδα του στο 6974565446.