Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: H Γαλλία καλεί τους πολίτες της να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος

Έκρυθμη η κατάσταση στη χώρα της Δυτικής Αφρικής

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: H Γαλλία καλεί τους πολίτες της να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος
AP
Η Γαλλία κάλεσε την Κυριακή τους πολίτες της στο Μπενίν να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή και κυρίως να παραμείνουν σε ασφαλή τοποθεσία», κάνοντας λόγο για ένα «περιβάλλον αυτή την ώρα ακόμη ασταθές» μετά την ανακοίνωση της αποτυχίας του πραξικοπήματος, αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Γαλλία «καταδικάζει την απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν» και «κινητοποιείται για να εγγυηθεί την ασφάλεια της γαλλικής κοινότητας» σε αυτή τη χώρα, στην οποία η Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO στα γαλλικά, ECOWAS στα αγγλικά) ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις για να στηρίξουν «την κυβέρνηση και τις δημοκρατικές δυνάμεις του στρατού».

Η πρεσβεία της Γαλλίας είχε ανακοινώσει την Κυριακή σε ανάρτησή της στο «X» ότι «πυρά αναφέρθηκαν σε περιοχή, που βρίσκεται κοντά στην κατοικία του προέδρου της Δημοκρατίας» στο Κοτονού, και κάλεσε τους Γάλλους να παραμείνουν στα σπίτια τους «για λόγους ασφαλείας».

Ο πρόεδρος Πατρίς Ταλόν είναι ασφαλής και ο στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο, ανακοινώθηκε παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από το περιβάλλον του πρόεδρου, μετά την ανακοίνωση στρατιωτικών στη δημόσια τηλεόραση ότι τον καθαίρεσαν.

«Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μόνον την τηλεόραση. Ο τακτικός στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο. Η πόλη (η Κοτονού) και η χώρα είναι απολύτως ασφαλείς, το ίδιο και ο πρόεδρος και η οικογένειά του», δήλωσε στο AFP στρατιωτική πηγή του περιβάλλοντος του Ταλόν.

