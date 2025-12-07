Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

Η Δανάη Μπάρκα προχώρησε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το σαλόνι του σπιτιού της, ενώ έβλεπε την αγαπημένη της ταινία κινουμένων σχεδίων, «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

Η παρουσιάστρια επηρεασμένη από το μήνυμα που περνά η ταινία, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους κάποιες σκέψεις της. Η ίδια έγραψε: «Δεν ξέρω πως συνδυάζεται αυτό που βλέπω με αυτό που σκέφτομαι & γράφω αλλά κάπου θα συναντηθούν. Βλέπω lion king -από μωρό το λατρεύω-κλαίω ώρες ατελείωτες, συγχρόνως βρίσκω ομοιότητες του παιδικού με ανθρώπους, καταστάσεις και συνήθειες της εποχής. Αναλύω λοιπόν στο μυαλό μου πως όταν συντάσσεσαι με το κακό, το κακό θα γυρίσει να σε βρει. Μπορεί στην αρχή, ο δρόμος αυτός να φαίνεται ευκολότερος, με άμεση ικανοποίηση και παρορμήσεις που σε κάνουν να νιώθεις «δυνατός» αλλά πάντα κρατάει λίγο».

https://www.instagram.com/p/DR9ZcS9jOBX/

Ενώ συνέχισε: «Στο τέλος-όποτε κι αν είναι αυτό- πληρώνεις το τίμημα. Οχι με το ίδιο νόμισμα αλλά θα γυρίσει να σε βρει και θα σου δείξει πως πρέπει να λογαριάζεις τις κινήσεις σου. Φόβο, ανασφάλεια, ζήλια, αδικία, θυμό, απογοήτευση θα νιώσουμε όλοι και θα βιώσουμε στην ζωή μας..το θέμα είναι η διαχείρηση και η μετατροπή τους σε κάτι χρήσιμο. Το να νιώσεις αυτά τα συναισθήματα δεν σημαίνει πως έχεις κακό χαρακτήρα ,σημαίνει πως ανθρώπινα θα σου περάσουν σκέψεις απ το μυαλό ,θα το αναγνωρίσεις,και θα πρέπει να το ρυθμίσεις. Το θέμα είναι πώς αντιδράς όταν νιώθεις κάτι και πόσο «αυθόρμητα» δράς. Επίσης πόσο Διατεθειμένος είσαι παραδεχτείς λάθη και αδυναμίες σου. Μπορεί να μην έχεις την αντοχή ή την ανοχή να ελέγξεις ένα κακό συναίσθημα αλλά η ζωή (και τα παιδικά ) δείχνουν ότι ο σωστός δρόμος είναι αυτός της υπομονής,της ηθικής και της αξιοπρέπειάς.

Τα λάθη είναι αναπόφευκτα,ο αυτοσεβασμός & η ευπρέπεια είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι διαχείρισης κρίσεων όμως. (Και για να το συνδέσω…ναι, ο Σκαρ ήταν «βασιλιάς» αρκετά χρόνια αφού σκότωσε τον Μουφασα. Με αυλικούς,με ευκολίες,με θρόνο,με δύναμη,με την εντύπωση πως κάνει ο,τι θέλει κι ελέγχει τους πάντες. Μόνος,με μηδενική συντροφιά & παρέα πραγματική-απλώς γλυκαίνοντας τους πάντες με λίγη τροφή».

«Τι γίνεται όμως όταν η μοίρα του επιφυλάσσει την έκπληξη που λέγεται «Σίμπα»; Ξαφνικά επιστρέφει το φως, η αγνότητα, η ακεραιότητα και η αγάπη σ’έναν τόπο μαύρο και αποδεικνύεται ότι το καλό κερδίζει και ο ήλιος ανατέλλει) Και ναι.., είμαι μια τρελή που κλαίει με τα παιδικά και ξαφνικά γράφει δοκίμια. Που να ξέρε ο Disney τι μου ‘κανε Κυριακάτικα.

Υ.Γ : Οι φωτό είναι τραβηγμένες πριν το κλάμα και την ταινία, μετά δεν σας δείχνω πως έχω γίνει», κατέληξε στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

Διαβάστε επίσης