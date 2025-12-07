Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

Η ιδιαίτερη ανάρτηση της παρουσιάστριας στα social media

Newsbomb

Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

Η Δανάη Μπάρκα

Instagram
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δανάη Μπάρκα προχώρησε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το σαλόνι του σπιτιού της, ενώ έβλεπε την αγαπημένη της ταινία κινουμένων σχεδίων, «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

Η παρουσιάστρια επηρεασμένη από το μήνυμα που περνά η ταινία, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους κάποιες σκέψεις της. Η ίδια έγραψε: «Δεν ξέρω πως συνδυάζεται αυτό που βλέπω με αυτό που σκέφτομαι & γράφω αλλά κάπου θα συναντηθούν. Βλέπω lion king -από μωρό το λατρεύω-κλαίω ώρες ατελείωτες, συγχρόνως βρίσκω ομοιότητες του παιδικού με ανθρώπους, καταστάσεις και συνήθειες της εποχής. Αναλύω λοιπόν στο μυαλό μου πως όταν συντάσσεσαι με το κακό, το κακό θα γυρίσει να σε βρει. Μπορεί στην αρχή, ο δρόμος αυτός να φαίνεται ευκολότερος, με άμεση ικανοποίηση και παρορμήσεις που σε κάνουν να νιώθεις «δυνατός» αλλά πάντα κρατάει λίγο».

https://www.instagram.com/p/DR9ZcS9jOBX/

Ενώ συνέχισε: «Στο τέλος-όποτε κι αν είναι αυτό- πληρώνεις το τίμημα. Οχι με το ίδιο νόμισμα αλλά θα γυρίσει να σε βρει και θα σου δείξει πως πρέπει να λογαριάζεις τις κινήσεις σου. Φόβο, ανασφάλεια, ζήλια, αδικία, θυμό, απογοήτευση θα νιώσουμε όλοι και θα βιώσουμε στην ζωή μας..το θέμα είναι η διαχείρηση και η μετατροπή τους σε κάτι χρήσιμο. Το να νιώσεις αυτά τα συναισθήματα δεν σημαίνει πως έχεις κακό χαρακτήρα ,σημαίνει πως ανθρώπινα θα σου περάσουν σκέψεις απ το μυαλό ,θα το αναγνωρίσεις,και θα πρέπει να το ρυθμίσεις. Το θέμα είναι πώς αντιδράς όταν νιώθεις κάτι και πόσο «αυθόρμητα» δράς. Επίσης πόσο Διατεθειμένος είσαι παραδεχτείς λάθη και αδυναμίες σου. Μπορεί να μην έχεις την αντοχή ή την ανοχή να ελέγξεις ένα κακό συναίσθημα αλλά η ζωή (και τα παιδικά ) δείχνουν ότι ο σωστός δρόμος είναι αυτός της υπομονής,της ηθικής και της αξιοπρέπειάς.

Τα λάθη είναι αναπόφευκτα,ο αυτοσεβασμός & η ευπρέπεια είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι διαχείρισης κρίσεων όμως. (Και για να το συνδέσω…ναι, ο Σκαρ ήταν «βασιλιάς» αρκετά χρόνια αφού σκότωσε τον Μουφασα. Με αυλικούς,με ευκολίες,με θρόνο,με δύναμη,με την εντύπωση πως κάνει ο,τι θέλει κι ελέγχει τους πάντες. Μόνος,με μηδενική συντροφιά & παρέα πραγματική-απλώς γλυκαίνοντας τους πάντες με λίγη τροφή».

«Τι γίνεται όμως όταν η μοίρα του επιφυλάσσει την έκπληξη που λέγεται «Σίμπα»; Ξαφνικά επιστρέφει το φως, η αγνότητα, η ακεραιότητα και η αγάπη σ’έναν τόπο μαύρο και αποδεικνύεται ότι το καλό κερδίζει και ο ήλιος ανατέλλει) Και ναι.., είμαι μια τρελή που κλαίει με τα παιδικά και ξαφνικά γράφει δοκίμια. Που να ξέρε ο Disney τι μου ‘κανε Κυριακάτικα.

Υ.Γ : Οι φωτό είναι τραβηγμένες πριν το κλάμα και την ταινία, μετά δεν σας δείχνω πως έχω γίνει», κατέληξε στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Αγωνία για Γκατσίνοβιτς | Θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12)

23:58LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε το πραξικόπημα στη Μπενίν - «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο»

23:40LIFESTYLE

Alexandra Breckenridge: Αποκάλυψε την χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει περάσει στα παιδιά της

23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Είχαν στην κατοχή τους κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά - Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στο... κυνήγι του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, στο -15 ο Παναθηναϊκός

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Ομαλός  – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: «Έλαμψαν» Γιόβιτς και Πινέδα, συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής!

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (τελικό): Έκτη διαδοχική νίκη για την «Ένωση»! - Δείτε τα γκολ

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Άρης, Λουτσέσκου: «Πρέπει να χτιστεί ένα άγαλμα για τον Τάισον στην Τούμπα»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από αύριο Δευτέρα (8/12) το Μετρό Θεσσαλονίκης - Όλα τα δρομολόγια

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Λιβάι Γκαρσία, βρέθηκε στη σουίτα του Ηλιόπουλου

22:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Μοίρα Μου”: Το νέο single της Κυριακής Δερέμπεη

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14 Δεκεμβρίου

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League

21:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για τα νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα μόνο στο ΣΕΦ γίνονται αυτά - Βρέχει κι εδώ;» | Βίντεο

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ