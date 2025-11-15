Δανάη Μπάρκα: Οι τρυφερές ευχές για την ονομαστική εορτή του Φίλιππου Τσαγκρίδη

Στον φίλο της, Φίλιππο Τσαγκρίδη ευχήθηκε η Δανάη Μπάρκα, με αφορμή την ονομαστική του εορτή στις 14 Νοεμβρίου.

Σε Instagram story που έκανε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου η παρουσιάστρια, ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από τη βιντεοκλήση που έκανε με τον επιχειρηματία, αναφέροντας πως λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό του, που γιόρταζε την Παρασκευή.

Η Δανάη Μπάρκα του ευχήθηκε μέσω της κλήσης και στο story που μοιράστηκε, αποκάλεσε τον επιχειρηματία «φίλο της», σημειώνοντας: «Μπορεί η δουλειά να μην μου επέτρεψε να είμαι εκεί, αλλά τους φίλους μας που αγαπάμε τους γιορτάζουμε πάντα. Χρόνια πολλά, Φίλιππε».

