Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στο Instagram με ολόσωμο μαγιό στη Σύρο – Δείτε εικόνες

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, Δανάη Μπάρκα, μοιράζεται πλούσιο υλικό από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σύρο, αφού επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα από τις θεατρικές της παραστάσεις.

Σήμερα (23/08), δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram καρέ φωτογραφιών, ποζάροντας στον φακό με ολόσωμο tropical μαγιό.

“Live in the sunshine. Swim in the sea. Drink in the wild air”, έγραψε στη λεζάντα – απόφθεγμα του Ραλφ Γουάλντο Έμερσον (Αμερικανός φιλόσοφος, ποιητής, και συγγραφέας του 19ου αιώνα). Δηλαδή, «Ζήσε στο φως του ήλιου. Κολύμπα στη θάλασσα. Γεύσου τον άγριο αέρα».