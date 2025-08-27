Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον παππού της που έχει φύγει από τη ζωή

H Δανάη Μπάρκα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μία φωτογραφία και έκανε μία συγκινητική εξομολόγηση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός έκανε μια προσωπική αναδρομή στις παιδικές της αναμνήσεις, συνδέοντας τη μέρα αυτή με τη βαθιά σχέση που είχε με τον παππού της και τις στιγμές που πέρασε στο πατρικό του σπίτι.

H Δανάη Μπάρκα ανέβασε φωτογραφίες από την εκκλησία που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού της. Όπως αποκάλυψε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα πηγαίνει εκεί για να ανάψει ένα κερί και να θυμηθεί με αγάπη τον παππού της, ο οποίος είχε μεγάλη πίστη στον Άγιο Φανούριο.

https://www.instagram.com/p/DN2qlPr2CCU/

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα:

«Δεν ήμουν ποτέ θρησκόληπτη. Ούτε απόλυτη με τις θρησκείες που υπάρχουν, ούτε έκρινα το αν κάποιος πιστεύει ή όχι. Η πίστη είναι ένα από τα πιο προσωπικά θέματα που έχει να διαχειριστεί ο άνθρωπος. Από όταν έχασα τον παππού μου-ο οποίος ήταν της εκκλησίας και όλων των παραδόσεων- έπαθα άρνηση μεγάλη κι έλεγα μέσα μου πως δεν πιστεύω σε τίποτα γιατί αν κάτι υπήρχε δε θα τον ταλαιπωρούσε έτσι ούτε θα μου τον έπαιρνε. Έκανα ένα χρόνο να μπω σπίτι τους, στο σημείο που καθόταν δεν ξανά έκατσα ποτέ μέχρι που χαρίσαμε την πολυθρόνα ,έκλεισα όλα τα πράγματα του που είχα σε μια βαλίτσα και δεν άνοιγα κουβέντα.

Σε μια μετακόμιση, βρήκα μια εικόνα που μου είχε χαρίσει εκείνος και μου έλεγε «στα εύκολα θα ευχαριστείς, στα δύσκολα θα πιστεύεις πιο πολύ κι όλα θα περνάνε». Κάπως εκείνη την στιγμή σκέφτηκα πως στην πίστη και στη ζωή ο εγωισμός περισσεύει και τα πράγματα δεν είναι μονόπλευρα αλλά συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Από τότε άρχισα να κάνω τον σταυρό μου και να προσεύχομαι ξανά. Ίσως για να νιώθω πιο κοντά στον παππού μου, ίσως γιατί έχω ανάγκη να παίρνω από κάπου δύναμη και να ελπίζω, ίσως γιατί έτσι έμαθα, ίσως γιατί η γιαγιά μου πάντα με παρακινεί να εύχομαι υγεία για όλους και αγάπη.. Κάθε φορά όμως που μπαίνω σε εκκλησία ή μοναστήρι νιώθω ότι ο παππούς μου με αγκαλιάζει και με προστατεύει.

Νιώθω την φωνή του στα αυτιά μου και το χεράκι του στην πλάτη μου. Καλημέρα. Κι όσοι έχουμε αγγέλους στον ουρανό, να κοιτάμε ψηλά να παίρνουμε δύναμη. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Μην πιέζεστε. Το μέσα μας ξέρει πάντα το δρόμο. Απλά η πρόθεση να είναι πάντα καλή. Ο παππούς ο Ανδρέας αυτό έλεγε.

Υ.Γ: Άγιος Φανούριος σήμερα. Η εκκλησία δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς και του παππού που πέρασα πολλές Κυριακές».