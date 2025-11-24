Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλιά του

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο
Η Δανάη Μπάρκα πλέει σε πελάγη ευτυχίας επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα του τελευταίου διαστηματος που την θέλουν να βρίσκεται σε νέα σχέση.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου η παρουσιάστρια ανήρτησε στο Instagram μία τρυφερή φωτογραφία με τον σύντροφό της από κοινό τους ταξίδι, με αφορμή τα γενέθλιά του, γράφοντας «Happy Birthday».

Η Δανάη Μπάρκα δεν έχει αποκαλύψει στα social media την ταυτότητα του νέου της συντρόφου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για επιχειρηματία.

Την αποκάλυψη για τη νέα σχέση της Δανάης Μπάρκα έκανε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο πρώην συνεργάτης της, Γιώργος Κρικοριάν: «Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θα το ήξερα αν παντρευόταν, γιατί θα με είχε καλέσει, αλλά δεν θα σας το έλεγα, γιατί είμαι εχέμυθος».

