Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου.
- 533 - Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά στο Τρικάμαρον τους Βανδάλους του βασιλιά Γελίμερ.
- 1914 - Έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στο Κιούσου της Ιαπωνίας σκοτώνει 687 άτομα.
- 1933 - Τίθεται επίσημα σε ισχύ η 21η τροπολογία του Συντάγματος των Η.Π.Α., καταργώντας τη 18η τροπολογία που απαγόρευε την πώληση, την παρασκευή και τη μεταφορά αλκοολούχων ποτών.
- 1937 - Ξεκινά η οργανωμένη μαζική καταδίωξη των ελληνικής καταγωγής πολιτών που ζουν στη Σοβιετική Ένωση (ελληνική επιχείρηση της Εν Κα Βε Ντε).
- 1969 - Εκτελούνται οι Χέρμαν Ντουφτ και Χανς Μπασενάουερ, οι δύο Γερμανοί που καταδικάστηκαν για πέντε φόνους Ελλήνων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1969. Ο Χέρμαν Ντουφτ εκτελείται στην Κέρκυρα και ο Χανς Μπασενάουερ στην Αίγινα, αφού απορρίφθηκαν οι αιτήσεις χάριτος που είχαν υποβάλει.
- 1966 - Πεθαίνει ο Αμερικανός δημιουργός κινουμένων σχεδίων, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, Ουώλτ Ντίσνεϋ
- 1970 - Το σοβιετικό διαστημικό σκάφος Βενέρα 7 προσεδαφίζεται με επιτυχία στην Αφροδίτη. Είναι η πρώτη επιτυχημένη ομαλή προσεδάφιση σε άλλον πλανήτη.
