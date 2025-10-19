Τέσσερις παρουσιάστριες «φλερτάρουν» με την τηλεοπτική τους επιστροφή

Συνειδητά, ή και λόγω τηλεοπτικών εξελίξεων, δεν βρίσκονται στη μικρή οθόνη. Ωστόσο τα ονόματά τους «παίζουν» έντονα κατά περιόδους, με δημοσιεύματα να τις θέλουν να επιστρέφουν στον μικρόκοσμο της TV.

Η Μαρία Μπακοδήμου, μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες που πέρασαν από την ελληνική τηλεόραση, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, έκανε ένα μικρό break. Εδώ και καιρό τής έχει προταθεί η παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που θα βγει στο OPEN, και οι επαφές είναι προχωρημένες. Αφοσιωμένη στο νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της, εκείνο του life coaching, είναι εξαιρετικά προσεκτική στις επιλογές της αλλά η επιστροφή της σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.

Η Κατερίνα Λάσπα έχει πάρει μεγάλη απόσταση από την TV, ακολουθώντας άλλον κύκλο ζωής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα στο «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, όμως, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με δύο κανάλια για ένα νέο πρότζεκτ. Η πρώτη πληροφορία θέλει το Action 24 να έχει το προβάδισμα για να την εντάξει στο βραδινό του πρόγραμμα, με μια εκπομπή σχολιαστικού χαρακτήρα.

Ένα από τα πρόσωπα, που έχουν συζητηθεί πολύ, είναι η Δανάη Μπάρκα. Το πρόωρο τέλος της εκπομπής της στο MEGA, την περσινή σεζόν, την έβαλε στο «μάτι του κυκλώνα» και των σχολίων, ωστόσο εκείνη έχει μάθει να κλείνει τα αυτιά και να κοιτάζει μπροστά. Οι φήμες που την ήθελαν να συζητά με τον ΣΚΑΪ δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, ωστόσο τώρα φαίνεται ότι έχει δεχτεί κρούση από την εταιρεία BarkingWell. Η ίδια κρατά κρυφά τα χαρτιά της, δηλώνοντας πρόσφατα: «Σίγουρα η τηλεόραση δεν είναι ένας κύκλος που έχω βάλει Χ. Εννοώ πως μου αρέσει πολύ, την αγάπησα την τηλεόραση ενώ δε μου άρεσε σαν ιδέα. Μου άρεσε μόνο να βλέπω, δε με φανταζόμουν εκεί πιο παλιά. Τώρα μου αρέσει όμως η ιδέα του να κρατάς συντροφιά σε ανθρώπους από το σπίτι και να ενώνεσαι με ομάδες, που αγαπάς και θαυμάζεις, για να βγάζετε κάτι όμορφο»…

Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι η δεύτερη χρονιά που βρίσκεται εκτός τηλεόρασης, όμως η λάμψη της και ο αυθορμητισμός της λείπουν! Παρά τις προχωρημένες κουβέντες που έκανε με την ΕΡΤ για ένα βραδινό πρότζεκτ, το deal δεν προχώρησε. «Μόνο η εκπομπή μου στην ΕΡΤ δεν έγινε; Είναι σκληρή η τηλεόραση, έχουν αλλάξει οι εποχές. Στεναχωρήθηκα γιατί είχαμε αρχίσει τις συζητήσεις πριν το Πάσχα. Αν δεν πέσει η υπογραφή…Η τηλεόραση περνάει μια μεγάλη κρίση», είπε πρόσφατα στον Γιώργο Λιάγκα. Η παρουσιάστρια έχει παραδεχτεί ότι αγαπά την ψυχαγωγία και αρκετά συχνά βρίσκεται στο μυαλό στελεχών για φορμάτ.

