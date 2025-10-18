Γιώργος Κιμούλης: «Για να κάνεις καριέρα πρέπει να δείξεις αντοχή στην χυδαιότητα των άλλων»

Για τα αρνητικά που έχουν γραφτεί κατά καιρούς για τον ίδιο και πόσο τον επηρεάζουν, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open ο Γιώργος Κιμούλης.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον ρόλο του ως πατέρας, με τον ίδιο να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι μέσα από την πατρότητα μεγάλωσε με το παιδί του και δεν μεγάλωσε το παιδί του, ενώ επεσήμανε τον λόγο που δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ φίλος με την κόρη του.

«Έχω ακούσει πολλά για μένα. Όταν κάποιος είναι αναγνωρίσιμος σε έναν χώρο, το επίθετό του, δεν περιγράφει αυτό που ακριβώς είναι ο ίδιος. Το επίθετό του περιγράφει το σύνολο των γνωμών που έχει όλος ο κόσμος. Δε θα γκούγκλαρα το όνομά μου. Παλαιότερα μπορεί. Δε θα το έκανα επειδή είναι χαοτικό», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός στο Open.

«Από μια ηλικία και έπειτα, τα αρνητικά που ακούς όταν δεν είναι αληθινά, έχουν την ίδια βαρύτητα με τα θετικά που ακούς όταν δεν είναι αληθινά. Αδιαφορείς. Υπάρχει μια φράση που επαναλαμβάνω, είναι ότι για να κάνεις καριέρα σε αυτή τη δουλειά, να μπορέσεις δηλαδή να επιβιώσεις, χρειάζονται τρία πράγματα, ταλέντο, τύχη και αντοχή στη χυδαιότητα των άλλων. Το πιο επικίνδυνο από όλα είναι η αντοχή στη χυδαιότητα των άλλων είναι να μη σε αναγκάσει να αποκτήσεις κι εσύ χυδαιότητα» είπε ο Γιώργος Κιμούλης.

Για τον ρόλο του ως πατέρα, ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν υπάρχει σχολείο γονέων. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αποδεχτείς ότι μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου και όχι ότι μεγαλώνεις το παιδί σου. Φίλος με το παιδί σου δε μπορείς να είσαι, όχι γιατί είσαι ανώτερος αλλά γιατί η διαφορά ηλικίας δημιουργεί μια απόσταση. Τα παιδιά δεν ακούνε αυτό που τους λέμε, αλλά αυτό που τους κρύβουμε γιατί αυτό έχει μια γοητεία για τα παιδιά».

