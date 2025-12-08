ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 23 θέσεις στο ΕΑΠ (ΔΕ)

Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2Κ/2025 του ΑΣΕΠ κατηγορίας ΔΕ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 23 θέσεις στο ΕΑΠ (ΔΕ)
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2025 (Φ.Ε.Κ. 12/10.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 23 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε ΕΔΩ τα προσωρινά αποτελέσματα ΔΕ

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Συνεχίζονται οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 20 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

