Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

Το ζευγάρι αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η χημεία τους ήταν εμφανής κατά την διάρκεια μιας πρόσφατης κοινή τους εμφάνιση σε γνωστό πολυκατάστημα για χριστουγεννιάτικες αγορές

Newsbomb

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φήμες θέλουν τη δημοφιλή τραγουδίστρια, Νατάσα Θεοδωρίδου, να έχει ξεκινήσει μία νέα σχέση με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την εφημερίδα Real Life.

Το ζευγάρι αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η χημεία τους ήταν εμφανής κατά την διάρκεια μιας πρόσφατης κοινή τους εμφάνιση σε γνωστό πολυκατάστημα για χριστουγεννιάτικες αγορές. Οι κοινές τους εξορμήσεις είναι πλέον συχνές, με ταξίδια που περιλαμβάνουν την Κω, την Αλικαρνασσό και τη Θεσσαλονίκη το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Αν και δεν επιδιώκουν να προβάλλουν την σχέση τους, δεν δείχνουν να ενοχλούνται από τους φωτογράφους. «Σαν τον έρωτα δεν έχει. Επειδή έχω κορίτσια, δεν έχει μπει άντρας στο σπίτι ποτέ. Παρόλο που έφυγαν τα κορίτσια μου για σπουδές, ακόμα δεν μπαίνει. Να αλλάξει παρακαλώ! Δίνομαι στον έρωτα ψυχή και σώμα. Στον έρωτα εάν δεν δοθείς, τότε κάνουμε μισή δουλειά», είχε δηλώσει πιο παλιά η γνωστή τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Mega.

Η τραγουδίστρια αυτόν τον χειμώνα εμφανίζεται στο «Έναστρον» μαζί με τον Σάκη Ρουβά, και γνωρίζει για άλλη μια φορά την αποθέωση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:49WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μελετούν τη μαγιονέζα στο Διάστημα – Ο περίεργος λόγος που το κάνουν

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος σε ζωντανή μετάδοση - Ένοπλοι εισέβαλλαν σε τηλεοπτικό στούντιο - Δείτε βίντεο

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

13:27ΚΟΣΜΟΣ

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία» – Οι 2 εκκρεμότητες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον

13:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης: Sold out το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης | Η ώρα και το κανάλι

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ράγισαν» και οι πέτρες στο μνημόσυνο για τον Γιώργο Λυγγερίδη – Τα δάκρυα των γονέων του πάνω από το μνήμα του άτυχου αστυνομικού

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Το τρόλεϊ το τελευταίο: Ξεκίνησε από τον Πειραιά το ξήλωμα των καλωδίων - Βίντεο και φωτογραφίες

13:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Νυχτερινός Ποιμήν»: Η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε μπαρ

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε φορτηγό ψυγείο οι σοροί των 17 μεταναστών - Πώς έγινε η τραγωδία

12:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Χωρίς Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι» στην αναμέτρηση της GBL

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Με Ποντένσε, Τσικίνιο στο παγωμένο Καζακστάν | Διαιτητής ο Μουνουέρα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας, Πιερίας και Χαλκιδικής λόγω προβλημάτων

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τούρκοι μαφιόζοι προετοίμαζαν μαζική απόδραση από τον Κορυδαλλό – Είχαν θάψει όπλο στο προαύλιο των φυλακών

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άγνωστοι ψέκασαν ταξιδιώτες με σπρέι – Μία σύλληψη

11:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση ενός δολοφόνου που σκότωσε την οικογένειά του: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα»

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης»

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

10:59ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»: Τα τελευταία νέα της υγείας του κτηνοτρόφου που κατέρρευσε μετά τη θανάτωση 450 προβάτων του

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Το τρόλεϊ το τελευταίο: Ξεκίνησε από τον Πειραιά το ξήλωμα των καλωδίων - Βίντεο και φωτογραφίες

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τούρκοι μαφιόζοι προετοίμαζαν μαζική απόδραση από τον Κορυδαλλό – Είχαν θάψει όπλο στο προαύλιο των φυλακών

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

13:27ΚΟΣΜΟΣ

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία» – Οι 2 εκκρεμότητες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνoυν ECMWF και GFS την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα» - Σε σοκ οι διασώστες που είδαν το παιδί μετά την επίθεση του πίτμπουλ

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άγνωστοι ψέκασαν ταξιδιώτες με σπρέι – Μία σύλληψη

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ράγισαν» και οι πέτρες στο μνημόσυνο για τον Γιώργο Λυγγερίδη – Τα δάκρυα των γονέων του πάνω από το μνήμα του άτυχου αστυνομικού

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Από τον «Άγνωστο πόλεμο» στο «Λούνα παρκ» και τους «Δίκαιους»: Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και τα θρυλικά σίριαλ της δεκαετίας του 1970

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ