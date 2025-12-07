Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

Φήμες θέλουν τη δημοφιλή τραγουδίστρια, Νατάσα Θεοδωρίδου, να έχει ξεκινήσει μία νέα σχέση με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την εφημερίδα Real Life.

Το ζευγάρι αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η χημεία τους ήταν εμφανής κατά την διάρκεια μιας πρόσφατης κοινή τους εμφάνιση σε γνωστό πολυκατάστημα για χριστουγεννιάτικες αγορές. Οι κοινές τους εξορμήσεις είναι πλέον συχνές, με ταξίδια που περιλαμβάνουν την Κω, την Αλικαρνασσό και τη Θεσσαλονίκη το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Αν και δεν επιδιώκουν να προβάλλουν την σχέση τους, δεν δείχνουν να ενοχλούνται από τους φωτογράφους. «Σαν τον έρωτα δεν έχει. Επειδή έχω κορίτσια, δεν έχει μπει άντρας στο σπίτι ποτέ. Παρόλο που έφυγαν τα κορίτσια μου για σπουδές, ακόμα δεν μπαίνει. Να αλλάξει παρακαλώ! Δίνομαι στον έρωτα ψυχή και σώμα. Στον έρωτα εάν δεν δοθείς, τότε κάνουμε μισή δουλειά», είχε δηλώσει πιο παλιά η γνωστή τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Mega.

Η τραγουδίστρια αυτόν τον χειμώνα εμφανίζεται στο «Έναστρον» μαζί με τον Σάκη Ρουβά, και γνωρίζει για άλλη μια φορά την αποθέωση.