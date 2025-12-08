Axios: «Μυστική» συνάντηση ΗΠΑ, Ισραήλ και Κατάρ στη Νέα Υόρκη

Δεν έχει διαρρεύσει το περιεχόμενο των συνομιλιών

Axios: «Μυστική» συνάντηση ΗΠΑ, Ισραήλ και Κατάρ στη Νέα Υόρκη

Οι ΗΠΑ φιλοξένησαν την Κυριακή συνομιλίες αντιπροσώπων του Ισραήλ και του Κατάρ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, τρεις μήνες μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό στο έδαφος του εμιράτου το οποίο συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Οικοδεσπότης της συνάντησης ήταν ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται δυο ανώνυμες πηγές και προσθέτει πως το Ισραήλ αντιπροσώπευσε ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Οι ΗΠΑ είναι στενοί σύμμαχοι των δυο κρατών, που πάντως δεν έχουν εξομαλύνει τη σχέση τους.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ισραηλινός βομβαρδισμός, για τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος», έβαλε στο στόχαστρο αποστολή διαπραγματευτών της Χαμάς στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους.

Χώρα που μεσολάβησε στις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, το Κατάρ άρχισε να φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς το 2012, με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Το εμιράτο ωστόσο διαψεύδει πάγια πως προσφέρει οποιαδήποτε υποστήριξη στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, παρά τις κατηγορίες για αυτό από αμερικανούς και ισραηλινούς πολιτικούς.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, έπειτα από τη συγγνώμη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου (κατόπιν προτροπής του Λευκού Οίκου) στο Κατάρ, η αμερικανική προεδρία ανακοίνωσε πως δημιούργησε ομάδα με τη συμμετοχή των τριών κρατών προκειμένου να «βελτιωθεί ο συντονισμός, να ενισχυθεί η επικοινωνία, να επιλυθούν τα αμοιβαία παράπονα και να ενταθούν οι συλλογικές προσπάθειες για την πρόληψη απειλών».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, η «μυστική» συνάντηση της Νέας Υόρκης ήταν «η πρώτη» που έγινε σε αυτό το πλαίσιο.

