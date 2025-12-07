Νετανιάχου: Θα συναντηθώ με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστοποίησε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο, τονίζοντας ότι πλησιάζει η έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα.

Στη συνάντηση, θα συζητηθεί το τέλος της κυριαρχίας της παλαιστινιακής Χαμάς στη Γάζα, όπως ανέφερε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τα επόμενα στάδια του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη σύσταση μίας προσωρινής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Λωρίδα, υπό την εποπτεία ενός διεθνούς «συμβουλίου ειρήνης» και με την υποστήριξη μίας διεθνούς δύναμης ασφαλείας.

«Στο τέλος του μήνα, θα έχω πολύ σημαντικές συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η υλοποίηση της δεύτερης φάσης», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Τέλος, σημείωσε ότι η πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης παραμένει αντικείμενο της συζήτησης, με το καθεστώς να αναμένεται ότι θα διατηρηθεί στο άμεσο μέλλον.