Ο πρωτότοκος γιος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πατέρας του ενδέχεται να αποσυρθεί από τη διαδικασία ειρήνευσης στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως το ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους Αμερικανούς και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πιο αποτελεσματικό σχέδιο.

Μιλώντας σε εκτενή συζήτηση στο Sky News, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβέρνησης ανά τον κόσμο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ μιλούσε με την ιδιότητα του επιχειρηματία, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «America First» για επενδύσεις στην αμυντική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), συνδέοντας άμεσα τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο με την οικονομική ευημερία.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θεωρεί πιθανό ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αποχωρήσει από τη διαδικασία για την Ουκρανία, απάντησε: «Νομίζω πως μπορεί να το κάνει. Αυτό που είναι καλό με τον πατέρα μου και τον κάνει μοναδικό είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτος». Υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το καρνέ επιταγών».

«Οι διεφθαρμένοι πλούσιοι της Ουκρανίας εγκατέλειψαν τη χώρα τους»

O Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανέφερε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι της Ουκρανίας εγκατέλειψαν τη χώρα τους, αφήνοντας «αυτούς που θεωρούσαν ως την αγροτική τάξη» να πολεμήσουν. Κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής αναγνώρισή του από την αριστερά τον καθιστά σχεδόν «θεότητα», ενώ η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Επίσης, επέκρινε την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσία μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως «θα περιμένουμε να χρεοκοπήσει η Ρωσία – αυτό δεν είναι σχέδιο».

Είπε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2022 συνάντησε μόνο τρία άτομα που θεωρούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ένα από τα 10 σημαντικότερα ζητήματα. Ο κίνδυνος να μεταφέρουν βενεζουελάνικα σκάφη το ναρκωτικό φεντανύλη στις ΗΠΑ ήταν, όπως είπε, «πολύ πιο σαφής και άμεσος κίνδυνος από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία ή τη Ρωσία».

«Super cars στο Μονακό με ουκρανικές πινακίδες»

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι είχε παρατηρήσει αυτό το καλοκαίρι σε μια μέρα στο Μονακό ότι το 50% των σούπερ αυτοκινήτων, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν ουκρανικές πινακίδες. «Πιστεύετε ότι αυτά τα κέρδισαν στην Ουκρανία;», ρώτησε.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα νέες προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία.

