«Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία» – Οι 2 εκκρεμότητες

Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πολύ κοντά» και τώρα εξαρτάται από την επίλυση δύο βασικών εκκρεμών ζητημάτων: Το μέλλον της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας και ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια.

Αυτά ξεκαθάρισε ο απερχόμενος απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Κιθ Κέλογκ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πλέον αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει από το αξίωμα τον Ιανουάριο, ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται στα «τελευταία 10 μέτρα», τα οποία –όπως είπε– είναι πάντα τα δυσκολότερα, μιλώντας στο Reagan National Defense Forum.

Τα δύο κύρια εκκρεμή ζητήματα, σύμφωνα με τον Κέλογκ, αφορούν το έδαφος –κυρίως το μέλλον του Ντονμπάς– και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν επιλύσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα πάνε αρκετά καλά, είμαστε σχεδόν έτοιμοι και βρισκόμαστε πραγματικά πολύ κοντά», τόνισε. Ο Κέλογκ, απόστρατος υποστράτηγος που υπηρέτησε στο Βιετνάμ, τον Παναμά και το Ιράκ, επεσήμανε ότι η κλίμακα των θανάτων και των τραυματισμών που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για έναν περιφερειακό πόλεμο.

Ακόμη, σημείωσε ότι συνολικά, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν υποστεί περισσότερες από 2 εκατ. απώλειες, συμπεριλαμβανομένων νεκρών και τραυματιών, από την έναρξη του πολέμου. Ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειες.

Ο «χάρτης» του μετώπου

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρο το Λουχάνσκ, περισσότερο από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάγιεφ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Τον περασμένο μήνα, διέρρευσε ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, προκαλώντας ανησυχία στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι τόνισαν ότι η συγκεκριμένη πρόταση ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο του 1/5 της Ουκρανίας από τη Ρωσία και τους περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Αυτή η πρόταση, η οποία περιλαμβάνει 27 σημεία σύμφωνα με τη Ρωσία, έχει χωριστεί σε τέσσερα διαφορετικά μέρη, όπως σημειώνει το Κρεμλίνο. Το ακριβές της περιεχόμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

