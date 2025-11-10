Σε όλη τη χώρα από το 2026 οι δωρεάν υπηρεσίες των Κινητών Ομάδων Υγείας

Πανελλαδική κάλυψη με δωρεάν υπηρεσίες υγείας, θα προσφέρουν από το 2026 οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ). Την επέκταση της δράσης τους, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (10/11/2025), η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Για τις ΚΟΜΥ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε ότι «η δουλειά που κάνουν με τις επισκέψεις τους σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, σε μικρές κοινωνίες, η επαφή τους με τον κόσμο και η προσφορά τους είναι συγκλονιστική». Πρόσθεσε πως το πρόγραμμα είναι απόλυτα εξασφαλισμένο όσον αφορά την χρηματοδότησή του και μαζί με το «Προλαμβάνω» είναι δύο δράσεις που αλλάζουν την πρόληψη στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ότι είναι μία υπηρεσία, η οποία ήρθε για να μείνει, ανακοινώνοντας παράλληλα την επέκταση του προγράμματος για πανελλαδική κάλυψη και τονίζοντας ότι από την αρχή του χρόνου οι δράσεις του προγράμματος επεκτείνονται σε όλη τη χώρα ταυτόχρονα. Όπως τόνισε, από τις ΚΟΜΥ θα εξυπηρετούνται πλέον κάθε χρόνο τουλάχιστον 500 χιλιάδες άνθρωποι.

Όπως ανακοίνωσε, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχουν αναπτυχθεί 900 σημεία επισκέψεων των ΚΟΜΥ σε όλη τη χώρα. Η ίδια τόνισε ότι πρόκειται για «μία καθολικά δωρεάν υπηρεσία σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους».

Οι προσεχείς επισκέψεις των Κινητών Ομάδων Υγείας θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ. Οι πολίτες, επίσης, θα μπορούν να καλούν στο 1135 και να δηλώνουν τις ανάγκες τους για υγειονομική βοήθεια. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι «οι ΚΟΜΥ δεν ήρθαν για να αντικαταστήσουν το ΕΚΑΒ και δεν πρέπει να το αντικαταστήσουν, το οποίο θα πρέπει να επιλέγεται για τα επείγοντα περιστατικά».

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι οι ΚΟΜΥ είναι άμεσα συνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που λειτουργεί πλέον σε 35 νοσοκομεία. «Για παράδειγμα ένας ενδοκρινολόγος που βρίσκεται σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας μπορεί να δώσει τις συμβουλές και τις οδηγίες του από απόσταση», τόνισε και συμπλήρωσε ότι το ΕΣΥ πάει παντού και δίνει πρόσβαση παντού.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου τόνισε ότι από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει έως σήμερα από τις ΚΟΜΥ όσον αφορά τον εμβολιασμό, «κατάφεραμε να εμβολιάσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ρομά για την ιλαρά, καθώς η κάλυψη για το νόσημα αυτό πριν τους εμβολιασμούς στον συγκεκριμένο δεν ξεπερνούσε το 40%». Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εμβολιασμός για γρίπη, Covid και έρπητα ζωστήρα, αυξήθηκε μετά τις παρεμβάσεις των ΚΟΜΥ.