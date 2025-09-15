Κινητές Ομάδες Υγείας - Αγαπηδάκη: Ξεκινά η συστηματική κάλυψη όλης της χώρας

Τηλεϊατρική και προληπτικές εξετάσεις για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Ειρήνη Αγαπηδάκη
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο χωριό Ρούσσα στον Έβρο
Υπ. Υγ.
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώνεται η πιλοτική φάση λειτουργίας των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο από τον Έβρο. Η συστηματική κάλυψη όλης της χώρας, για τη διενέργεια βασικών ιατρικών και προληπτικών εξετάσεων σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Οι ΚΟΜΥ, το προηγούμενο τριήμερο, βρέθηκαν σε ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, όπου έκαναν προληπτικές εξετάσεις και κατ' οίκον επισκέψεις. Βάρος δόθηκε σε ευάλωτες ομάδες όπως ηλικιωμένοι και άτομα με δυσκολία μετακίνησης. Σημειώνεται ότι, αξιοποιώντας την τηλεϊατρική, γίνονται απομακρυσμένες διαγνώσεις και παρακολουθούνται ασθενείς χωρίς να χρειάζεται η μετακίνησή τους.

Συνολικά, το τριήμερο δράσης των ΚΟΜΥ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις σε σταθερά σημεία και πάνω από 30 κατ’ οίκον επισκέψεις.

Τις ΚΟΜΥ στην τριήμερη δράση ακολούθησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνοδευόμενη από την υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Αλεξάνδρα Τιτοπούλου. Η κυρία Αγαπηδάκη επισκέφθηκε χωριά όπως η Μύκη, η Μελίβοια και η Κοτύλη στην Ξάνθη, τον Κάρδαμο, την Οργάνη και τη Μυρτίσκη στη Ροδόπη, καθώς και το Μέγα Δέρειο και τη Ρούσσα στον Έβρο. Πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στο Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας, από όπου ξεκίνησε η πιλοτική φάση των ΚΟΜΥ τον περασμένο Φεβρουάριο, συζητώντας με τους κατοίκους τρόπους ενίσχυσης της δράσης και διαπιστώνοντας τη βελτίωση της υγείας των πολιτών που λαμβάνουν κατ’ οίκον υπηρεσίες.

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να φτάσουν παντού, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Από τις αρχές Οκτωβρίου η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, ώστε η πρόληψη και η φροντίδα να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι «χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02LIFESTYLE

Ανανεωμένη η «Super Κατερίνα» και η Κατερίνα Καινούργιου στην πρώτη επίσημη της σεζόν

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή

10:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ισχυρότερη μαγνητική καταιγίδα των τελευταίων τριών μηνών ξεκίνησε στη Γη - Πώς μας επηρεάζει

10:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδης

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Γιατί κρατείται σε ξεχωριστή μονάδα ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Emmy 2025: Ortenga, Pascal, Blanchett μαγνήτισαν τα βλέμματα - Οι πιο καλοντυμένες παρουσίες της μεγάλης βραδιάς

10:51ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025- Αταμάν μετά την ήττα στον τελικό: 3 εβδομάδες μιλούσα πολύ, τώρα δεν υπάρχουν λόγια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Changan: Ντεμπούτο στην Ευρώπη στην Έκθεση στο Μόναχο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Αγέλη άγριων σκύλων πολιορκεί ολόκληρη πόλη στο Τέξας - Έντρομοι οι κάτοικοι - «Δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν σκυλοτροφή»

10:39ΥΓΕΙΑ

Κινητές Ομάδες Υγείας - Αγαπηδάκη: Ξεκινά η συστηματική κάλυψη όλης της χώρας

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»!

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος του Γιώργου Κωβαίου από την Σχοινούσα για τον θάνατο του 92χρονου - «Ειναι η Ελλάδα που χάνεται δυστυχώς»

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι συμβαίνει με το ChatGPT; Αρνείται να εκτελέσει τις οδηγίες χρηστών και προκαλεί... πανικό

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της ενώ κοιμόταν - Η παρανοϊκή χαμογελαστή φωτογραφία

10:14LIFESTYLE

Buongiorno: Τα πρώτα λόγια της Φαίης Σκορδά

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα του «Greek Freak» - «Σας αγαπώ όλους»

09:57LIFESTYLE

«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της

09:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Μελέτη Χάρβαρντ: Το μοντέλο του 1972 προβλέπει κοινωνική κατάρρευση έως το 2040

09:52LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι και πάλι εδώ με το «Πρωινό» – «Επειδή δεν θέλω να τα κάνω σαλάτα, πάμε σε κλίμα πάρτι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

10:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδης

09:57LIFESTYLE

«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή» - Ξεσπάει η μητέρα του με ανάρτησή της

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»!

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα του «Greek Freak» - «Σας αγαπώ όλους»

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Η κατάθεση-ξέσπασμα της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη - «Απέκτησε την έξη πριν 5 χρόνια, καμπανάκι η σύλληψη για να απεξαρτητοποιηθεί»

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι συμβαίνει με το ChatGPT; Αρνείται να εκτελέσει τις οδηγίες χρηστών και προκαλεί... πανικό

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος του Γιώργου Κωβαίου από την Σχοινούσα για τον θάνατο του 92χρονου - «Ειναι η Ελλάδα που χάνεται δυστυχώς»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν on line για πάνω από έναν χρόνο

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρώσος υπουργός Υγείας έσωσε επιβάτη εν πτήσει - Βίντεο από την προσπάθειά του

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της ενώ κοιμόταν - Η παρανοϊκή χαμογελαστή φωτογραφία

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ