Κινητές Ομάδες Υγείας - Αγαπηδάκη: Ξεκινά η συστηματική κάλυψη όλης της χώρας

Ολοκληρώνεται η πιλοτική φάση λειτουργίας των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο από τον Έβρο. Η συστηματική κάλυψη όλης της χώρας, για τη διενέργεια βασικών ιατρικών και προληπτικών εξετάσεων σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Οι ΚΟΜΥ, το προηγούμενο τριήμερο, βρέθηκαν σε ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, όπου έκαναν προληπτικές εξετάσεις και κατ' οίκον επισκέψεις. Βάρος δόθηκε σε ευάλωτες ομάδες όπως ηλικιωμένοι και άτομα με δυσκολία μετακίνησης. Σημειώνεται ότι, αξιοποιώντας την τηλεϊατρική, γίνονται απομακρυσμένες διαγνώσεις και παρακολουθούνται ασθενείς χωρίς να χρειάζεται η μετακίνησή τους.

Συνολικά, το τριήμερο δράσης των ΚΟΜΥ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις σε σταθερά σημεία και πάνω από 30 κατ’ οίκον επισκέψεις.

Τις ΚΟΜΥ στην τριήμερη δράση ακολούθησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνοδευόμενη από την υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Αλεξάνδρα Τιτοπούλου. Η κυρία Αγαπηδάκη επισκέφθηκε χωριά όπως η Μύκη, η Μελίβοια και η Κοτύλη στην Ξάνθη, τον Κάρδαμο, την Οργάνη και τη Μυρτίσκη στη Ροδόπη, καθώς και το Μέγα Δέρειο και τη Ρούσσα στον Έβρο. Πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στο Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας, από όπου ξεκίνησε η πιλοτική φάση των ΚΟΜΥ τον περασμένο Φεβρουάριο, συζητώντας με τους κατοίκους τρόπους ενίσχυσης της δράσης και διαπιστώνοντας τη βελτίωση της υγείας των πολιτών που λαμβάνουν κατ’ οίκον υπηρεσίες.

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να φτάσουν παντού, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Από τις αρχές Οκτωβρίου η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, ώστε η πρόληψη και η φροντίδα να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι «χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη».