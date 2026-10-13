Καρκίνος παχέος εντέρου: Συμπτώματα, πρώιμα σημάδια και πότε απαιτείται κολονοσκόπηση

Λίγο αίμα ή μια νέα συνήθεια του εντέρου: Ποιες αλλαγές χρήζουν ελέγχου για καρκίνο;

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Καρκίνος παχέος εντέρου: Συμπτώματα, πρώιμα σημάδια και πότε απαιτείται κολονοσκόπηση
ΥΓΕΙΑ
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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ο οποίος προσβάλλει το κόλον ή το ορθό, μπορεί αρχικά να εκδηλωθεί με αιμορραγία, αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου ή ανεξήγητη αναιμία. Ωστόσο, η νόσος στα αρχικά της στάδια ενδέχεται να μην προκαλεί καθόλου συμπτώματα.

Αυτό κάνει την αναγνώριση μιας αλλαγής ακόμα πιο σημαντική, αν και τα συμπτώματα από μόνα τους δεν αρκούν για να διαπιστωθεί αν κάποιος πάσχει από καρκίνο ή σε ποιο στάδιο έχει εξελιχθεί η νόσος.

Τι συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει ο καρκίνος του παχέος εντέρου;

Στα αναγνωρισμένα συμπτώματα περιλαμβάνονται:

  • αλλαγές στην λειτουργία του εντέρου
  • αιμορραγία
  • κοιλιακή δυσφορία και

άλλες ανεξήγητες μεταβολές στη γενική κατάσταση της υγείας, όπως:

  • διάρροια, δυσκοιλιότητα ή εναλλαγή μεταξύ των δύο
  • συχνότερες ή αραιότερες επισκέψεις στην τουαλέτα σε σχέση με το συνηθισμένο
  • πιο λεπτά, μακρόστενα κόπρανα
  • αίσθημα ατελούς κένωσης του εντέρου ή ανάγκη για άμεση επανάληψη της κένωσης
  • αίμα στα κόπρανα ή αιμορραγία από το ορθό
  • κοιλιακές κράμπες, πόνος, αέρια ή τυμπανισμός (φούσκωμα)
  • πόνος ή δυσφορία στο ορθό
  • ανεξήγητο αίσθημα κόπωσης, αδυναμία ή σιδηροπενική αναιμία
  • ακούσια απώλεια βάρους ή μειωμένη όρεξη
  • ναυτία, έμετος ή ψηλαφητό μόρφωμα (όγκος) στην κοιλιά ή στο ορθό

Σε πιο προχωρημένο στάδιο, η νόσος μπορεί να προκαλέσει εντερική απόφραξη.

Ανάλογα με τα σημεία στα οποία εξαπλώνεται ο καρκίνος, άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • διόγκωση λεμφαδένων ή του ήπατος
  • ίκτερο
  • συσσώρευση υγρού στην κοιλιά
  • δυσκολία στην αναπνοή
  • πόνο στη μέση, τους γλουτούς ή τα πόδια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά από αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται και σε μη καρκινικές παθήσεις. Η σημασία τους εξαρτάται από το μοτίβο εμφάνισης, τη διάρκεια και τα συνοδά ευρήματα.

Ποια προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να παρατηρήσει κανείς πρώτα;

Η αιμορραγία, η αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου και η ανεξήγητη αναιμία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, αν και δεν υπάρχει κάποιο καθολικό «πρώτο σύμπτωμα».

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2024 έδειξε ότι, στα άτομα που διαγνώστηκαν πριν από την ηλικία των 50 ετών, τα συχνότερα συμπτώματα κατά την εκδήλωση της νόσου ήταν η αιμορραγία από το ορθό, ο κοιλιακός πόνος και οι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, επηρεάζοντας περίπου το 45%, το 40% και το 27% των ασθενών, αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν νεότερους ασθενείς με διαγνωσμένο καρκίνο και δεν υποδεικνύουν μια αξιόπιστη αλληλουχία συμπτωμάτων για τα αρχικά στάδια της νόσου.

Στην καθημερινή ζωή, οι αλλαγές μπορεί να έχουν την εξής μορφή:

  • Μικρή ποσότητα αίματος: Μια γραμμή αίματος στα κόπρανα, αίμα μετά το σκούπισμα ή αίμα στην λεκάνη της τουαλέτας. Μην το αποδίδετε αυτόματα σε αιμορροΐδες.
  • Διαφοροποίηση στη συνήθεια του εντέρου: Νέα δυσκοιλιότητα, πιο χαλαρά κόπρανα, αλλαγή στη συχνότητα ή επαναλαμβανόμενο αίσθημα ατελούς κένωσης. Μια επίμονη απόκλιση από το συνηθισμένο σας πρότυπο είναι πιο σημαντική από μια μεμονωμένη ασυνήθιστη κένωση.
  • Ανεξήγητη κόπωση: Αίσθημα ασυνήθιστης εξάντλησης ή δύσπνοιας κατά τη διάρκεια γνώριμων δραστηριοτήτων. Η αργή, κρυφή αιμορραγία μπορεί να προκαλέσει αναιμία, ακόμη και όταν τα κόπρανα φαίνονται φυσιολογικά.
  • Επαναλαμβανόμενη κοιλιακή δυσφορία: Κράμπες, πόνος ή τυμπανισμός (φούσκωμα), που επιμένουν ή επανέρχονται χωρίς σαφή εξήγηση.

Πότε μπορεί να χρειαστεί κολονοσκόπηση;

Η ανεξήγητη αιμορραγία, η σιδηροπενική αναιμία και οι επίμονες αλλαγές στην λειτουργία του εντέρου χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης και συζήτησης με τον γιατρό σας σχετικά με το αν ενδείκνυται η διενέργεια κολονοσκόπησης.

Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει κλινική εξέταση, εξετάσεις αίματος και εξέταση κοπράνων για ανίχνευση κρυφού αίματος. Η κολονοσκόπηση επιτρέπει στον γιατρό να εξετάσει το παχύ έντερο και το ορθό και να λάβει δείγματα ιστού από ύποπτες περιοχές.

Η περαιτέρω διερεύνηση καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, όταν δεν έχει διαπιστωθεί κάποια εναλλακτική αιτία ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τη θεραπεία για μια υποτιθέμενη καλοήθη πάθηση. Ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα ελέγχου κοπράνων απαιτεί, κατά κανόνα, διαγνωστική κολονοσκόπηση.

Επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό εάν παρατηρήσετε ορατό αίμα ή ανεξήγητη αναιμία. Σε περίπτωση αλλαγών στην λειτουργία του εντέρου ή δυσφορίας, προγραμματίστε μια αξιολόγηση εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επανέρχονται ή επιδεινώνονται. Μην περιμένετε να εμφανιστεί απώλεια βάρους ή συνδυασμός πολλών συμπτωμάτων.

καρκινος του παχεος εντερου

Ποια συμπτώματα απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα;

Τα μαύρα κόπρανα (σαν πίσσα), τα σκούρα κόκκινα κόπρανα ή η αιματηρή διάρροια απαιτούν επείγουσα αξιολόγηση.

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα σε περίπτωση έντονης ή συνεχούς αιμορραγίας από το ορθό ή αποβολής μεγάλων θρόμβων αίματος. Ο έντονος κοιλιακός πόνος που συνοδεύεται από εμετό, έντονο πρήξιμο ή αδυναμία αποβολής κοπράνων ή αερίων μπορεί να υποδηλώνει απόφραξη του εντέρου και απαιτεί επίσης άμεση ιατρική φροντίδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει τα νεότερα άτομα να περιμένουν μέχρι την ηλικία που προβλέπεται για τον προληπτικό έλεγχο;

Όχι. Η διερεύνηση των συμπτωμάτων διαφέρει από τον τακτικό έλεγχο. Όσον αφορά τα συμπτώματα, η αξιολόγηση είναι απαραίτητη ανεξάρτητα από το αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις για προγραμματισμένο έλεγχο.

Μπορεί μια εξέταση αίματος να διαγνώσει καρκίνο του παχέος εντέρου;

Οι εξετάσεις αίματος μπορούν να αποκαλύψουν αναιμία, αλλά δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τον καρκίνο του παχέος εντέρου από μόνες τους. Η διάγνωση συνήθως απαιτεί την εξέταση ενός δείγματος ιστού.

Συμπέρασμα

Οι μικρές ή διαλείπουσες αλλαγές μπορεί να χρήζουν διερεύνησης. Αναφέρετε την ανεξήγητη αιμορραγία και τις επίμονες αλλαγές και ακολουθήστε τις συνιστώμενες εξετάσεις. Επειδή ο πρώιμος καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να παραμείνει «σιωπηλός» επί χρόνια, η επίγνωση των συμπτωμάτων θα πρέπει να συνοδεύει τον κατάλληλο έλεγχο.

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