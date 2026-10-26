Μικροσκοπικά λευκά εξογκώματα στο πρόσωπο: μήπως είναι κεχρία;

Κεχρία (milia): Τι προκαλεί τα λευκά εξογκώματα στο πρόσωπο και πώς αντιμετωπίζονται;

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Μικροσκοπικά λευκά εξογκώματα στο πρόσωπο: μήπως είναι κεχρία;
ΥΓΕΙΑ
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Ένα μικροσκοπικό λευκό εξόγκωμα κοντά στο μάτι μπορεί να μοιάζει με σπυράκι, αλλά παραμένει αμετάβλητο για εβδομάδες, χωρίς να παρουσιάζει την ερυθρότητα ή την ευαισθησία που συνήθως συνδέουμε με τα σπυράκια. Μια πιθανή εξήγηση είναι τα κεχρία: μικρές, ακίνδυνες κύστεις που περιέχουν κερατίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο δέρμα.

Τα κεχρία εμφανίζονται συχνά στα βλέφαρα και στα μάγουλα. Συνήθως δεν απαιτούν θεραπεία, αλλά το να γνωρίζετε τι ακριβώς είναι, μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν βλάβες στο δέρμα σας στην προσπάθειά σας να τα αφαιρέσετε.

Πώς μοιάζουν τα κεχρία;

Τα κεχρία εμφανίζονται συνήθως ως σκληρά εξογκώματα, με λευκό χρώμα (σαν μαργαριτάρι) ή ελαφρώς κιτρινωπά, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Έχουν συνήθως διάμετρο 1–2 χιλιοστά και μπορεί να εμφανιστούν μεμονωμένα ή σε συστάδες.

Το δέρμα γύρω τους φαίνεται συνήθως φυσιολογικό, ενώ τα ίδια τα εξογκώματα δεν προκαλούν πόνο ή δυσφορία. Αν και συνδέονται συχνά με τα νεογέννητα, τα κεχρία εμφανίζονται και στους ενήλικες.

Ωστόσο, η εμφάνιση και μόνο δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί κάθε λευκό εξόγκωμα στο πρόσωπο ως κεγχρίο. Άλλες καταστάσεις, όπως τα «λευκά στίγματα» (whiteheads), άλλες μικρές κύστεις ή καλοήθεις σχηματισμοί που προέρχονται από τους ιδρωτοποιούς πόρους, μπορεί να μοιάζουν με αυτά. Ένας δερματολόγος θα αναγνωρίσει τα κεχρία, εξετάζοντας το δέρμα και σπάνια απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις.

Γιατί εμφανίζονται κεχρία στους ενήλικες;

Τα κεχρία σχηματίζονται όταν η κερατίνη εγκλωβίζεται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Μπορεί να εμφανιστούν σε κατά τα άλλα υγιές δέρμα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός ή άλλη εμφανής αιτία. Αυτά ονομάζονται πρωτοπαθή κεχρία.

Τα δευτεροπαθή κεχρία εμφανίζονται κατά τη διαδικασία επούλωσης του δέρματος που έχει υποστεί βλάβη: για παράδειγμα, μετά από έγκαυμα, κάποια δερματική πάθηση που προκαλεί φουσκάλες ή συγκεκριμένες δερματολογικές επεμβάσεις. Αυτή η διάκριση εξηγεί γιατί δύο άτομα με παρόμοια εξογκώματα μπορεί να έχουν διαφορετικό ιατρικό ιστορικό.

κεχρια κατω απο τα ματια

Γιατί δεν βοηθά το να τα «πιέσετε για να σπάσουν»;

Το σκληρό υλικό βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα σε μια μικρή κύστη κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Δεν πρόκειται για συλλογή πύου που πρέπει να απομακρυνθεί με πίεση, και τα κεχρία δεν αποτελούν μορφή ακμής.

Το επανειλημμένο στύψιμο, το ξύσιμο ή η προσπάθεια αφαίρεσης με τα νύχια μπορεί να τραυματίσει το γύρω δέρμα, χωρίς να αφαιρέσει την κύστη. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή ουλές, μετατρέποντας ένα ακίνδυνο εξόγκωμα σε ένα πιο σοβαρό πρόβλημα.

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τα κεχρία με βελόνα, ειδικά στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Η επαγγελματική αφαίρεση περιλαμβάνει τόσο την επιβεβαίωση της διάγνωσης όσο και την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής, ανάλογα με το σημείο που έχουν εμφανιστεί.

Θα εξαφανιστούν μόνα τους τα κεχρία ή χρειάζονται θεραπεία;

Πολλά κεχρία εξαφανίζονται χωρίς θεραπεία, ωστόσο, σε ενήλικες, μπορεί να παραμείνουν για μήνες ή και περισσότερο. Ορισμένα δευτερογενή κεχρία παραμένουν μόνιμα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ένα μεμονωμένο στίγμα αναμένεται να υποχωρήσει.

Εάν τα κεχρία δεν σας ενοχλούν, είναι απολύτως λογικό να μην κάνετε τίποτα. Εάν όμως επιμένουν, πολλαπλασιάζονται ή επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή σας, ένας δερματολόγος μπορεί να συζητήσει μαζί σας τις διαθέσιμες επιλογές:

  • Επαγγελματική αφαίρεση: Ο ειδικός αφαιρεί το περιεχόμενο των κύστεων χρησιμοποιώντας αποστειρωμένα εργαλεία.
  • Τοπική θεραπεία: Ο δερματολόγος μπορεί να προτείνει τη χρήση ρετινοειδών, εάν τα κεχρία είναι πιο εκτεταμένα.
  • Άλλες διαδικασίες: Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μπορούν να εφαρμοστούν μέθοδοι όπως η κρυοθεραπεία και η διαθερμία.

Η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται στον αριθμό και το σημείο των στιγμάτων. Προϊόντα ή διαδικασίες που είναι κατάλληλα για τα μάγουλα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για τα βλέφαρα.

Στο σπίτι, προτιμήστε ήπια καθαριστικά και αποφύγετε να πειράζετε ή να πιέζετε τα στίγματα. Ζητήστε συμβουλή δερματολόγου πριν χρησιμοποιήσετε απολεπιστικά οξέα ή ρετινοειδή στην περιοχή γύρω από τα μάτια.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μεταδοτικά τα κεχρία;

Όχι. Δεν μεταδίδονται από άτομο σε άτομο μέσω της δερματικής επαφής.

Μπορούν οι κρέμες προσώπου να συμβάλουν στη δημιουργία τους;

Ορισμένα δευτερογενή κεχρία σχετίζονται με τη χρήση «βαριών» κρεμών ή αλοιφών. Ωστόσο, πολλά εμφανίζονται χωρίς τη χρήση τέτοιων προϊόντων. Εάν παρατηρήσατε την εμφάνισή τους μετά από αλλαγή στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας, συζητήστε το συγκεκριμένο προϊόν με έναν ειδικό, αντί να υποθέτετε ότι φταίει οποιαδήποτε ενυδατική κρέμα.

Συμπέρασμα

Τα κεχρία είναι συνήθως αβλαβή και η αφαίρεσή τους είναι προαιρετική, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Αν ένα λευκό στίγμα επιμένει, είναι προτιμότερο να επανεξετάσετε την ιδέα του να το πιέσετε και σίγουρα μην το πιέσετε δυνατά. Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι είναι ή αν επιθυμείτε την αφαίρεσή του, μια επαγγελματική αξιολόγηση μπορεί να προσδιορίσει τη φύση του στίγματος και να καθορίσει την κατάλληλη προσέγγιση.

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