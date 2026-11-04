Πότε μια διογκωμένη αμυγδαλή είναι ένδειξη καρκίνου - Ποια συμπτώματα έχουν σημασία

Διογκωμένες αμυγδαλές και καρκίνος: 6 προειδοποιητικά σημάδια που απαιτούν εξετάσεις άμεσα.

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Πότε μια διογκωμένη αμυγδαλή είναι ένδειξη καρκίνου - Ποια συμπτώματα έχουν σημασία
ΥΓΕΙΑ
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Οι διογκωμένες αμυγδαλές οφείλονται συνήθως σε λοιμώξεις, ωστόσο οι επίμονες ή ασυνήθιστες αλλαγές ενδέχεται μερικές φορές να υποδηλώνουν μια πιο σοβαρή πάθηση.

Το γεγονός ότι η μία αμυγδαλή είναι μεγαλύτερη από την άλλη μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, ωστόσο, τα συνοδά συμπτώματα συχνά αποκαλύπτουν περισσότερα απ’ ό,τι η διαφορά στο μέγεθος και μόνο.

Γιατί διογκώνεται μια αμυγδαλή;

Οι αμυγδαλές αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και συχνά διογκώνονται, όταν καταπολεμούν ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις. Η αμυγδαλίτιδα προκαλεί συνήθως πονόλαιμο, ερυθρότητα, πυρετό ή δυσκολία στην κατάποση και, κατά κανόνα, υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Ορισμένοι έχουν, εκ φύσεως, αμυγδαλές διαφορετικού μεγέθους. Επίσης, καλοήθεις αλλοιώσεις των ιστών μπορούν να δημιουργήσουν μια εικόνα ασυμμετρίας. Ο καρκίνος των αμυγδαλών είναι σπάνιος, επομένως η διόγκωση ή η ασυμμετρία δεν πρέπει να ερμηνεύονται αυτόματα ως κακοήθεια.

Είναι η διαφορά στο μέγεθος των αμυγδαλών ένδειξη καρκίνου;

Όχι απαραίτητα. Μια διόγκωση που επιμένει ή αυξάνεται σταδιακά χρήζει αξιολόγησης, ιδιαίτερα όταν αφορά μόνο την μία πλευρά, αλλά η μεμονωμένη ασυμμετρία δεν αποτελεί ισχυρή ένδειξη καρκίνου.

Μια συστηματική ανασκόπηση του 2026 εξέτασε 18 μελέτες που αφορούσαν 1.582 δείγματα αμυγδαλών, τα οποία αφαιρέθηκαν από ασθενείς που παρουσίαζαν διόγκωση στην μία αμυγδαλή, χωρίς όμως άλλα ύποπτα συμπτώματα. Μεταξύ 712 ενηλίκων, εντοπίστηκαν 6 περιπτώσεις κακοήθειας, οι οποίες αφορούσαν όλες τον λεμφικό ιστό, ενώ μεταξύ 751 παιδιών δεν εντοπίστηκε καμία κακοήθεια.

Πρόκειται για ασθενείς που είχαν ήδη επιλεγεί για χειρουργική επέμβαση. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του κινδύνου καρκίνου σε κάθε άτομο που παρατηρεί ασυμμετρία στις αμυγδαλές του, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν ότι μια επίμονη ασυμμετρία μπορεί να αγνοείται.

Αντίστοιχα, μια μελέτη του 2023 σχετικά με επείγουσες παραπομπές για πιθανό καρκίνο έδειξε, ότι και τα δέκα άτομα στα οποία διαγνώστηκε καρκίνος των αμυγδαλών εμφάνιζαν τουλάχιστον ένα επιπλέον προειδοποιητικό σύμπτωμα.

αμυγδαλες

Ποια συμπτώματα θα μπορούσαν να υποδηλώνουν καρκίνο των αμυγδαλών;

Τα σημαντικότερα στοιχεία είναι οι αλλαγές που επιμένουν, επιδεινώνονται ή εμφανίζονται συνδυαστικά. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι:

  • Ένα ψηλαφητό μόρφωμα στον τράχηλο (λαιμό) που επιμένει (ενίοτε είναι ανώδυνο) και οφείλεται σε διόγκωση λεμφαδένα.
  • Πονόλαιμος που εντοπίζεται στην μία πλευρά, δεν υποχωρεί ή επιδεινώνεται.
  • Πόνος στο αυτί, στην ίδια πλευρά, χωρίς άλλο εμφανές πρόβλημα στο αυτί.
  • Δυσκολία ή πόνος κατά την κατάποση, ειδικά εάν τα συμπτώματα επιδεινώνονται σταδιακά.
  • Έλκος, μόρφωμα (όγκος) ή ασυνήθιστη αλλοίωση σε κάποια αμυγδαλή που δεν υποχωρεί, ή ανεξήγητη αιμορραγία.
  • Σταδιακή διόγκωση της μίας αμυγδαλής, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει κάποιο άλλο σύμπτωμα.

Ο καρκίνος των αμυγδαλών ενδέχεται αρχικά να προκαλεί ελάχιστο ή καθόλου πόνο στον λαιμό. Ορισμένοι ασθενείς αντιλαμβάνονται πρώτα ένα ανώδυνο μόρφωμα στον τράχηλο (λαιμό), παρά κάποια ορατή αλλαγή στην ίδια την αμυγδαλή. Αν και τα συμπτώματα αυτά μπορεί να οφείλονται σε μη κακοήθεις αιτίες, η επιμονή τους καθιστά απαραίτητη την ιατρική εξέταση.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό;

Προγραμματίστε ιατρική εξέταση εάν:

  • ένα μόρφωμα στον τράχηλο επιμένει για περισσότερο από 2 εβδομάδες
  • κάποιο σύμπτωμα στον λαιμό δεν βελτιώνεται
  • η μία αμυγδαλή συνεχίζει να διογκώνεται χωρίς σαφή εξήγηση

Αναζητήστε ιατρική εκτίμηση νωρίτερα, εάν τα συμπτώματα επιδεινώνονται ή εάν εμφανίζονται πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια.

Ένας γενικός γιατρός ή ένας Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) μπορεί να εξετάσει το στόμα και τον τράχηλο, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως μια μικρή κάμερα για τον έλεγχο περιοχών που δεν είναι εύκολα ορατές αλλιώς. Ανάλογα με τα ευρήματα, μπορεί να απαιτηθεί απεικονιστικός έλεγχος ή βιοψία για σωστή διάγνωση.

Η οπτική παρατήρηση του λαιμού στον καθρέφτη μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό κάποιας αλλαγής, ωστόσο η εικόνα από μόνη της δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει τον καρκίνο. Εάν η διόγκωση προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή ή αδυναμία κατάποσης, αναζητήστε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Μήπως η λοίμωξη από τον ιό HPV σημαίνει ότι κάποιος θα αναπτύξει καρκίνο των αμυγδαλών;

Όχι. Ορισμένες επίμονες λοιμώξεις από στελέχη του ιού HPV υψηλού κινδύνου μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, αλλά οι περισσότερες λοιμώξεις από HPV υποχωρούν χωρίς να προκαλέσουν καρκίνο. Το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν επίσης τεκμηριωμένους παράγοντες κινδύνου. Μια λοίμωξη από HPV, από μόνη της, δεν σημαίνει ότι κάποιος πάσχει από καρκίνο των αμυγδαλών ή ότι θα αναπτύξει τη νόσο στο μέλλον.

Συμπέρασμα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διογκωμένες ή ασύμμετρες αμυγδαλές δεν οφείλονται σε καρκίνο. Η σημαντική διάκριση έγκειται στη διαφορά μεταξύ μιας μακροχρόνιας κατάστασης χωρίς άλλα συμπτώματα, και μιας επίμονης, εξελισσόμενης αλλαγής που συνοδεύεται από μόρφωμα στον τράχηλο, πόνο στην μία πλευρά ή δυσκολίες στην κατάποση. Τέτοια προειδοποιητικά σημάδια απαιτούν αξιολόγηση από ειδικό ιατρό και όχι αυτοδιάγνωση.

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