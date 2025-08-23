Αυτό είναι το supercar που έγινε sold out μέχρι το 2029, πριν καν κυκλοφορήσει στους δρόμους

Η Bugatti «έσπασε» για ακόμη μία φορά κάθε ρεκόρ ζήτησης, καθώς επιβεβαίωσε ότι το νέο της hypercar, το Tourbillon, αξίας περίπου 4 εκατ. δολαρίων (3,64 εκατ. ευρώ), έχει ήδη… ξεπουλήσει, με την παραγωγή να είναι «κλειδωμένη» έως και το 2029.

Μόλις 250 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν συνολικά και κάθε ένα από αυτά έχει ήδη βρει τον ιδιοκτήτη του, πολύ πριν κυκλοφορήσει επίσημα στους δρόμους.

Η παρουσίαση του Tourbillon προκάλεσε τεράστια αίσθηση στον κόσμο των hypercars, καθώς η Bugatti συνδύασε κορυφαίες επιδόσεις, τεχνολογικές καινοτομίες και μοναδικό σχεδιασμό, δημιουργώντας ένα μοντέλο που έγινε ανάρπαστο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ενδιαφέρον ήταν τόσο υψηλό, που η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ τη διαθεσιμότητα. Οι συλλέκτες και οι πελάτες υψηλού κύρους έσπευσαν να δεσμεύσουν τα οχήματα, εξασφαλίζοντας θέση σε μία από τις πλέον αποκλειστικές «λέσχες» ιδιοκτητών Bugatti στον κόσμο.

Η κατάσταση είναι ανάλογη και με το Bolide, το track car της εταιρείας, το οποίο έχει επίσης εξαντληθεί. Για τους υποψήφιους αγοραστές, αυτό σημαίνει πως εκτός αν προκύψει κάποια τελευταίας στιγμής ακύρωση, δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική δυνατότητα απόκτησης του νέου μοντέλου πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Ο περιορισμένος αριθμός παραγωγής, η υψηλή τιμή και η εντυπωσιακή ζήτηση κάνουν το Tourbillon ένα από τα πλέον περιζήτητα αυτοκίνητα παγκοσμίως.