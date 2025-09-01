Ford GT Mk IV: Tελευταία ευκαιρία για το αγωνιστικό supercar

Του Γιάννη Σκουφή

Η παραγωγή της έκδοσης δρόμου του Ford GT έχει σταματήσει εδώ και καιρό, αλλά η έκδοση αποκλειστικά για πίστα, το GT Mk IV, συνέχισε να κατασκευάζεται σε περιορισμένα αντίτυπα.

Τώρα όμως ήρθε το τέλος και για αυτή, καθώς η Ford Performance ανακοίνωσε την τρίτη και τελευταία παρτίδα παραγωγής, με τις παραγγελίες να γίνονται δεκτές έως τις 15 Οκτωβρίου.

Το GT Mk IV δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Multimatic Motorsports και ξεχωρίζει χάρη στο ακραίο αεροδυναμικό του πακέτο. Διαθέτει μεγάλο εμπρός splitter, διάφορα αεροδυναμικά βοηθήματα και τεράστια πίσω αεροτομή, στοιχεία που του επιτρέπουν να παράγει πάνω από 1.089 κιλά κάθετης δύναμης στα 240 χλμ./ώρα.

Στο εσωτερικό, η εικόνα παραπέμπει σε καθαρόαιμο αγωνιστικό, με νέο τιμόνι, αγωνιστικά όργανα, roll cage και μινιμαλιστικές επενδύσεις.

Η καρδιά του σπέσιαλ GT είναι ο twin-turbo V6 EcoBoost των 3.800 κυβικών, αναβαθμισμένος από τη Roush-Yates, με απόδοση που ξεπερνά τους 820 ίππους. Ο V6 συνδυάζεται με εξατάχυτο κιβώτιο, ενώ η ανάρτηση χρησιμοποιεί τα προηγμένα Multimatic Adaptive Spool Valve αμορτισέρ, αποκλειστικά για χρήση σε πίστα.

Όσοι μπορέσουν να εξασφαλίσουν το GT Mk IV θα απολαύσουν και ένα πακέτο εμπειριών: ιδιωτική ημέρα πίστας με τεχνική υποστήριξη, δοκιμή του αυτοκινήτου τους από τον δοκιμαστή Scott Maxwell, οδηγία lead-follow, αλλά και προσωπικό μάθημα από επαγγελματίες οδηγούς.

Από τα 67 συνολικά αυτοκίνητα, τα περισσότερα έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ απομένουν ελάχιστες θέσεις για παραγγελία. Όποιος προλάβει, πρόλαβε…