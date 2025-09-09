Η Ford βάζει φρένο στα σχέδια για ηλεκτρική Mustang

Η Ford συνεχίζει με τις κλασικές βενζινοκίνητες Mustang και αφήνει τα πλάνα της για τις ηλεκτρικές για το μακρινό μέλλον.

Η Ford βάζει φρένο στα σχέδια για ηλεκτρική Mustang
Του Γιάννη Σκουφή

Παρά τις πιέσεις για στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, η Ford ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εξελίξει μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της κλασικής Mustang μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Automotive News, η δημοφιλής Mustang θα παραμείνει πιστή στους κινητήρες βενζίνης τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Η ιδέα για μια ηλεκτρική Mustang υπήρχε σε πρώιμο στάδιο, αλλά φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε. Ο ίδιος ο CEO της Ford, Jim Farley, έχει δηλώσει από τον Μάιο του 2024: «Ένα πράγμα μπορώ να σας υποσχεθώ: δεν θα κατασκευάσουμε ποτέ μια αμιγώς ηλεκτρική Mustang».

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή της Dodge να εξελίξει μια ηλεκτρική έκδοση του Charger, με την Ford να παραμένει προσηλωμένη στον παραδοσιακό V8. Ο Farley μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θέλει να κρατήσει τον V8 «όσο μας επιτρέψει ο Θεός και οι πολιτικοί».

Παρόλα αυτά, η εταιρεία δεν αποκλείει την προσθήκη κάποιου είδους εξηλεκτρισμού στη Mustang. Υβριδικές εκδόσεις βρίσκονται ήδη υπό δοκιμή και, σύμφωνα με τη Ford, προσφέρουν καλές επιδόσεις για οδηγούς που ζητούν ακόμα πιο δυναμική απόδοση.

Δεν αναμένεται πάντως να δούμε κάποια υβριδική έκδοση της τρέχουσας Mustang, αφού η 7η γενιά του μοντέλου λανσαρίστηκε μόλις το 2024, και η επόμενη δεν αναμένεται πριν από μια πενταετία τουλάχιστον.

Ένα υβριδικό σύνολο, πάντως, θα μπορούσε να κάνει τη Mustang ακόμα πιο δυνατή. Ο V8 των 5.000 κυβικών αποδίδει στην έκδοση Dark Horse ήδη 500 ίππους, ενώ με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τους 600.

Επίσης ας μην ξεχνάμε και τον ατμοσφαιρικό V8 των 5,2 λίτρων της έκδοσης GTD που αποδίδει 815 ίππους. Με λίγη ηλεκτρική υποβοήθηση, η Mustang θα μπορούσε να πλησιάσει ακόμη και τους 1.000 ίππους!

Για την ώρα, η Ford προτιμά τον ήχο και την αίσθηση του V8 από τη σιωπή ενός ηλεκτροκινητήρα. Και όπως φαίνεται, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα…

