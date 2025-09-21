Hyundai: Στην Art Athina 2025 με έμπνευση από την κορεάτικη παράδοση

Η Hyundai Ελλάς συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Art Athina, η οποία φέτος πραγματοποιείται έως τις 22 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Η φετινή παρουσία της μάρκας αντλεί έμπνευση από την κορεάτικη τέχνη και κουλτούρα, συνδέοντας τη δημιουργικότητα με την καινοτομία της ηλεκτροκίνησης.



Στον υπαίθριο χώρο του Ζαππείου έχει διαμορφωθεί ένας θεματικός κήπος, όπου παρουσιάζονται έργα του Στρατή Ταυλαρίδη, καλλιτέχνη που ειδικεύεται στην τεχνική papercut. Τα έργα του, κατασκευασμένα από χειροποίητο χαρτί Hanji ασιατικής προέλευσης, αντλούν έμπνευση από την αισθητική της Κορέας και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Hyundai.

