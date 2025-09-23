Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

Επιπτώσεις στην αγορά μεταχειρισμένων και στους κατασκευαστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση μέσω αυστηρότερων κανόνων για εταιρικούς και ενοικιαζόμενους στόλους αυτοκινήτων.

Στόχος είναι η πρόωρη απαγόρευση αγοράς νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από εταιρείες ενοικίασης και μεγάλες επιχειρήσεις, με ορίζοντα το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από το τρέχον χρονοδιάγραμμα της ΕΕ.

Προωθώντας την ηλεκτροκίνηση μέσω στόλων αυτοκινήτων

Η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επικεντρώνεται πλέον σε τομείς με σημαντική επιρροή στην αγορά αυτοκινήτου, όπως οι εταιρικοί και ενοικιαζόμενοι στόλοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild και αναφορές από το πορτογαλικό portal Pplware, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιταχύνει την απαγόρευση αγοράς νέων αυτοκινήτων με κινητήρα καύσης από εταιρείες ενοικίασης ήδη από το 2030.

Ο ρόλος των εταιρικών στόλων στην επιτάχυνση της αλλαγής

Οι στόλοι αυτοκινήτων θεωρούνται καταλύτες για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καθώς ανανεώνουν τα οχήματά τους ανά ένα ή δύο χρόνια. Εάν ισχύσει αυτή η πολιτική, έως το 2032 η πλειονότητα των οχημάτων αυτών θα είναι ηλεκτροκίνητα, λόγω του φυσικού κύκλου αντικατάστασης. Παράλληλα, η Επιτροπή εξετάζει παρόμοιους κανονισμούς για μεγάλους εταιρικούς στόλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει άμεσα και την αγορά μεταχειρισμένων, καθώς η διαθεσιμότητα πρόσφατων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων μοντέλων θα μειωθεί σημαντικά μετά το 2030. Επιπλέον, η μείωση των παραγγελιών για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα μπορούσε να οδηγήσει παραγωγούς σε πρόωρη διακοπή συγκεκριμένων μοντέλων ή τεχνολογιών, ακόμη και πριν από το 2035, που είναι η τελική προθεσμία της ΕΕ για την απαγόρευση πωλήσεων αυτών των οχημάτων.

Τι προβλέπεται στο μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι εργάζεται πάνω σε νέες ρυθμίσεις για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, χωρίς όμως να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την απαγόρευση αγοράς οχημάτων με κινητήρα καύσης από στόλους το 2030. Πηγές της βιομηχανίας θεωρούν όμως ως ιδιαίτερα πιθανή την αξιοποίηση της αγοραστικής δύναμης των εταιρικών και ενοικιαζόμενων στόλων για την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης.

Ιστορικό και σημασία

Η πορεία προς την ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε ουσιαστικά το 2010 με την κυκλοφορία του Nissan Leaf, του πρώτου μαζικά παραγόμενου 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που απέδειξε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να απευθύνονται στον μέσο καταναλωτή. Σήμερα, η ΕΕ επιδιώκει να διευρύνει αυτή την τάση σε ολόκληρη την ήπειρο, με μέτρα που θα επιταχύνουν την υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω στρατηγικών παρεμβάσεων στους εταιρικούς και ενοικιαζόμενους στόλους.

