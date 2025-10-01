Mitsubishi: Μόνο SUV για την Ευρώπη

Παρά το γεγονός ότι το Colt ήταν το εμπορικότερο μοντέλο της μάρκας το 2025 με 9.728 πωλήσεις στο οκτάμηνο, η Mitsubishi δεν θα υιοθετήσει την έκτη γενιά του Clio που παρουσιάστηκε στη Φρανκφούρτη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας