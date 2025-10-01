Mitsubishi: Μόνο SUV για την Ευρώπη
Η Mitsubishi βάζει οριστικό τέλος στην παρουσία της στη μικρή κατηγορία αυτοκινήτων στην Ευρώπη, καθώς αποφάσισε να μην αντικαταστήσει τη σημερινή γενιά του Colt – το οποίο βασίζεται στο Renault Clio – και να εστιάσει αποκλειστικά στα SUV.
Παρά το γεγονός ότι το Colt ήταν το εμπορικότερο μοντέλο της μάρκας το 2025 με 9.728 πωλήσεις στο οκτάμηνο, η Mitsubishi δεν θα υιοθετήσει την έκτη γενιά του Clio που παρουσιάστηκε στη Φρανκφούρτη.
